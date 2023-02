Chi segue Sanremo? Ascolti da record per il quarto atto di Amadeus, polemiche per il rap di Fedez

Chi segue Sanremo? La seconda serata si apre con una certezza, anche questa edizione del Festival ha tutte le carte in tavola per essere un grande successo. A dirlo sono dati di ascolto che non si vedevano dal Sanremo di Pippo Baudo del 1995, quando la televisione era davvero un’altra cosa, in primis non aveva la grande concorrenza delle piattaforme digitali. Chi ne parla male, proseguirà a farlo, ma i dati dicono che Sanremo è vivo e vegeto, anzi sta benissimo, come non accadeva da tempo. Mentre lo splendido 73enne prosegue nella sia corsa, veniamo al racconto della serata di mercoledì.

Chi segue Sanremo? Il film della seconda serata

Si parte subito con la gara dei big e questa è già una notizia. I primi ospiti musicali riportano il Festival ai tempi di Canzonissima. Morandi, Albano e Ranieri: il revival scalda il Teatro Ariston come i calci di Blanco, ma l’effetto stavolta è diverso. Felicità?

Alle 22 35 si sono esibiti appena 6 cantanti in gara, ma in compenso arriva uno dei momenti preferiti dalle donne. Il duetto Renga – Nek. La tua bellezza.

Poi c’è Fedez a portare la quota “polemiche” nella seconda serata della kermesse. L’artista nella sua esibizione sulla nave, attacca il ministro Matteo Salvini, la ministra Eugenia Roccella e il viceministro Galeazzo Bignami. Dopo Blanco, oggi (giovedì 9 febbraio) le luci saranno inevitabilmente puntate sul rapper, spostando l’altro cantante e le sue rose in seconda fila, o dietro la lavagna a seconda dei giudizi.

La classifica? Abbastanza prevedibile con Mengoni nella veste di asso pigliatutto, ma ci sono anche degli outsider come Colapesce/Di Martino al secondo posto e Lazza al settimo, vicinissimo alle prime 5 posizioni che nella serata di sabato avranno un supplemento di voto.

Gli ascolti

Sono 10.545.000 gli spettatori che hanno seguito la seconda serata dl Festival con un 62,3% di share. Un altro ottimo risultato per Amadeus, l’anno scorso la seconda serata raggiunse il 54% di share.

Pagelle e commenti social sui 14 big in gara

Will – “Stupido” voto 6

Da Pupo a Will è un attimo, a volte ritornano. Il pezzo, almeno con l’orchestra, non spicca del tutto il volo.

Dai social: Sangiovannezza

Modà – “Lasciami” 6,5

Migliorati rispetto al passato, spesso troppo ripetitivi. Canzone sincera.

Dai social: tornano di moda i modà?

Sethu – “Cause perse” 5,5

Quando parte la sensazione del…già sentito, non è positivo. Forse ascoltando il pezzo in radio, l’inciso non è male, il voto potrebbe migliorare.

Dai social: chi è fantaghirò?

Articolo 31 – “Un bel viaggio voto 7

Sembra il solito pezzo di J Ax, gli Articolo 31 sono rimasti agli anni 90. Il brano però non è male anche se fa il filo agli 883.

Dai social: Gli anni del tranquillo siam qui noi.

Lazza – “Cenere” voto 6, 5

Supera ampiamentela sufficienza, ma può crescere ancora nell’ascolto senza orchestra.

Dai social: bello il sound, non le solite fotocopie

Giorgia – “Parole dette male” voto 6

Brano che non valorizza la sua splendida voce. Stranamente anche la performance non è stata all’altezza.

Dai social: La canzone boh, ma la voce è fantastica

Colapesce Dimartino -“Splash” voto 7

In lizza per le prime 5 con una canzone energica e meno banale di musica leggerissima.

Dai social: già la canto!

Shari – “Egoista” voto 6

Si capiscono tutte le parole del brano e questo vale Giada sufficienza.

Dai social: vorrei ma non posso

Madame -“Il bene nel male” voto 7

La ragazza non sbaglia un colpo, anche questa volta fa centro. Il brano lo ascolteremo anche in estate tra un gelato e una piada alla salsiccia.

Dai social: Ho problemi di comprensione quando canta lei sarà che son sordo.

Levante – “Vivo” voto 7

Porta a Sanremo la sua storia e le difficoltà dopo il parto. Brava e intensa.

Dai social: C’è anche Madonna al Festival?

Tananai – “Tango” voto 6,5

L’ultimo posto quest’anno non è affar suo, ma risulta molto più classico rispetto alla precedente edizione, fortunata, nonostante il fondo della classifica. E’ migliorato anche nel canto, le lezioni sono servite, soldi ben spesi.

Dai social: pare sia maturato abbastanza in fretta…

Rosa Chemical – “Made in Italy” voto 6,5

Gioca con look e trasgressione, ma finisce a fare un possibile tormentone.

Dai social: Un clone tra Achille Lauro e Renato Zero….ridateci gli originali.

LDA – “Se poi domani” voto 6

Se piace il “tradizionale” il brano può risultare gradevole. Sembra però di essere al Festival del 1988.

Dai social: Mi sono addormentata un attimo su questa canzone, è un caso?

Paola & Chiara – “Furore”

Riprovano la strada già percorsa del tormentone, vedremo se torneranno i tempi di Vamos a bailar.

Dai social: Non toccate la Carrà.

La classifica

