Sanremo 2023, una settimana al via tra favoriti, duetti e compleanni da festeggiare. Manca ormai pochissimo al Festival, la grande festa della musica italiana nata nel lontanissimo 1951. Una kermesse che ha regalato negli anni canzoni rimaste nella storia della musica italiana, come ad esempio “La prima cosa bella” o “Vita spericolata” solo per citare due titoli, e altri brani dimenticati e sepolti per sempre da una montagna di polvere. Oggi “Sanremo” è l’evento più atteso dell’anno per la discografia italiana e per molte famiglie che in passato si riunivano nel salotto per commentare note e look, mentre ora spesso alternano gli ospiti ai commenti sui social.

La scorsa edizione di Sanremo 2022 vide una prima serata di successo con Mahmood, in testa alla classifica, e i Maneskin.