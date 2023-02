Sanremo 2023 programma delle 5 serate del Festival

Siamo entusiasti di annunciare la lineup delle 5 serate del Festival di Sanremo 2023! Sarà una settimana ricca e piena d’intrattenimento, con le ultime tendenze della musica italiana. 14 cantanti in gara in ciascuna delle due serate iniziali, per un totale di 28 artisti in gara, guest star internazionali e moltissimi ospiti speciali si esibiranno sul palco nell’ambito di un’esperienza musicale senza precedenti. La manifestazione sarà ancora più affascinante grazie ad artisti proveniente da tutta Italia che portano al pubblico canzoni nuove ed energiche. Vi aspettiamo numerosi a godere insieme all’allegria e all’entusiasmo di quest’evento magico! Vediamo insieme il programma di Sanremo 2023.

Sanremo 2023 Musica, artisti, ospiti e curiosità. Tutto sul festival della canzone italiana.

Sanremo 2023 programma

Sanremo 2023: Prima serata, martedì 7 febbraio

Nella prima serata di martedì 7 si esibiranno 14 artisti in gara, i primi dei 28 totali. Le prime 14 canzoni verranno votate dalle 3 giurie formata dai giornalisti (sono complessivamente 150) della carta stampata e delle tv, per un terzo; dalla giuria delle radio, per un altro terzo; dalla giuria del web, per l’ultimo terzo. All’esito del risultato complessivo della votazione verrà stilata una classifica dei primi 14 artisti.

Sanremo 2023: Seconda serata, mercoledì 8 febbraio

Nella seconda serata di mercoledì 8 febbraio si esibiranno i restanti 14 artisti in gara e verranno votati con le stesse modalità della prima serata, voto che produrrà una seconda classifica dei restanti 14 artisti. Al termine della serata le due classifiche verranno unite secondo le percentuali di voto ottenute nelle due serate.

Giovedì 9 febbraio la terza serata

Nella terza serata di giovedì 9 febbraio, i 28 artisti in gara eseguiranno le loro canzoni. Votate stavolta dal pubblico attraverso il Televoto (peso del 50 per cento) e dalla giuria Demoscopica organizzata dalla Rai (restante 50 per cento). La media tra le percentuali ottenute nelle serate determinerà una nuova classifica dei 28 artisti in gara.

Venerdì 10 febbraio la quarta serata con i duetti e le cover

Nella quarta serata di venerdì 10 febbraio ogni artista proporrà da solo o in duetto con un ospite una cover scelta tra le canzoni del repertorio italiano e internazionale tra il 1960 e gli anni Duemila, e saranno votati dal pubblico attraverso il Televoto (con peso 34%), dalle giurie di Sala stampa, Tv, Radio e web (peso 33 per cento) e dalla giuria Demoscopica (33 per cento). La media di tutte le serate determinerà una nuova classifica.

Sabato 11 la serata finale

Sanremo 2023 programma – Nella serata finale di sabato tutte le canzoni interpretate verranno votate dal pubblico attraverso il Televoto. La media con le serate precedenti determinerà una nuova classifica. Verranno quindi riproposte le prime 5 classificate che verranno votate dal pubblico con il Televoto (34 per cento); della giuria di Stampa, Tv, Radio e Web (33 per cento); della Demoscopica (33 per cento).

L’artista più votato viene proclamato vincitore.