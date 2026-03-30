Tragedia familiare a Castel San Giovanni, arrestati moglie e figlio della vittima: omicidio, sequestro di persona e maltrattamenti le accuse

Nelle prime ore di questa mattina, a Castel San Giovanni (PC) i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Piacenza hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal GIP del Tribunale di Piacenza su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di due indagati: la moglie e il figlio di un anziano di 85 anni trovato senza vita nella propria abitazione il 25 ottobre 2025.

Le indagini hanno delineato un quadro di gravi e prolungate sofferenze inferte all’anziano. Gli indagati sono gravemente indiziati di concorso in maltrattamenti e sequestro di persona: capi d’imputazione che riguardano entrambi i familiari. Si parla poi di omicidio volontario aggravato: accusa contestata esclusivamente al figlio della vittima.

LA TRAGEDIA

Parliamo della morte di Luigi Alberti, l’uomo di 85 anni trovato senza vita nel seminterrato della sua abitazione a Castel San Giovanni. Secondo il racconto dei familiari, l’85enne era un padre e marito violento, motivo per cui lo avevano relegato nel seminterrato.

Proprio lo spostamento del corpo aveva convinto i carabinieri a proseguire negli accertamenti. Giuseppe e sua madre avevano infatti spostato il corpo di Luigi dopo il decesso, da una tavernetta nel seminterrato all’appartamento a pianoterra.

Era stato proprio il figlio, all’alba di sabato scorso, a trovare il corpo del padre senza vita e a dare l’allarme, a chiamare il 118, poco dopo le 5 del mattino.

Il corpo dell’anziano era sul materasso, senza apparenti segni di violenza, ma in una sistemazione comunque anomala. Ed è per questo che il sopralluogo e i rilievi della scientifica erano durati otto ore.

Ci si chiedeva perché un uomo di 85 anni si trovasse in un luogo buio, senza corrente, senza elettricità, e cosa stesse facendo al piano inferiore della villetta. Ora sarebbero arrivate le drammatiche risposte.

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