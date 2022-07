Ciclismo – Al Velodromo Pavesi di Fiorenzuola vincono Zambianchi, Sisti e Barbiero

Al Velodromo Pavesi di Fiorenzuola è andata in scena la gara giovanile “Tutti in pista”, con omnium su tre prove (scratch, tempo race e corsa a punti), per altrettante categorie (Esordienti, Allievi e Donne Esordienti + Allieve).

Tra gli Allievi, vittoria di Florian Zambianchi (Vc Pontenure) con 39 punti, davanti a Mattia Baldiraghi (Madignanese) a quota 28. Terzo Pierluigi Garbi (Torrile), 18 punti. FRa gli Esordienti successo di Mattia Sisti (Calderara) con 34 punti, secondo Daniel Penati (Madignanese) con 18 punti, bronzo Paolo Favero (Us Legnanese), anche lui a quota 18, ma peggio piazzato nell’ultimo sprint.

Tra le donne (Esordienti e Allieve insieme) doppietta del Gs Maserati Cadeo Carpaneto: prima Martina Barbiero e seconda Marisol Dalla Pietà, entrambe con 29 punti. Terzo gradino del podio per Amaranta Concari (Team La Verde) con 17 punti.

Prossimo appuntamento con il ciclismo giovanile al Velodromo Pavesi di Fiorenzuola sarà il 13 luglio.