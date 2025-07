Ciclismo – Alessia Orsi (Bft Burzoni VO2 Team Pink) chiude sul podio alla Tre Giorni Giudicarie Dolomiti

Si chiude con il sorriso l’avventura del fine settimana in Trentino per la Bft Burzoni VO2 Team Pink, formazione femminile piacentina protagonista nelle Donne Juniores alla Tre Giorni Giudicarie Dolomiti.

La squadra diretta da Vittorio Affaticati e Krizia Corradetti si è messa in evidenza anche nella tappa conclusiva, la Coppa Giudicarie Centrali andata in scena stamattina a Preore di Tre Ville (Trento). Nella gara vinta per distacco dalla trevigiana Anastasia Durigon (Breganze Millenium), tris di “panterine” in top ten: quarta la modenese Alessia Orsi, quinta la bresciana Elisa Bianchi e sesta la campionessa italiana Matilde Rossignoli.

La Orsi chiude la classifica generale della Tre Giorni alla piazza d’onore alle spalle della campionessa italiana a cronometro Elena De Laurentiis (Team Di Federico) e porta a casa la maglia bianca di miglior giovane (classe 2008), difesa nella giornata conclusiva. La compagna di squadra Agata Campana indossa la casacca verde di miglior trentina; inoltre, la Bft Burzoni VO2 Team Pink centra anche il quarto e il quintoposto in classifica generale con Elisa Bianchi e Matilde Rossignoli.

Donne Juniores Preore

1° Anastasia Durigon (Breganze Millenium) 101 chilometri in 2 ore 37 minuti e 36 secondi, media 38,452

2° Erja Giulia Bianchi (Team Biesse Carrera Zambelli) a 7 secondi

3° Elena De Laurentiis (Team Di Federico)

4° Alessia Orsi (Bft Burzoni VO2 Team Pink)

5° Elisa Bianchi (Bft Burzoni VO2 Team Pink)

6° Matilde Rossignoli (Bft Burzoni VO2 Team Pink)

7° Giada Silo (Breganze Millenium)

8° Chantal Pegolo (Conscio Pedale Del Sile) a 13 secondi

9° Azzurra Ballan (Breganze Millenium)

10° Alessia Milesi (Team Biesse Carrera Zambelli).

Classifica Generale Donne Juniores Tre Giorni Giudicarie Dolomiti

1° Elena De Laurentiis (Team Di Federico) con 104 punti

2° Alessia Orsi (Bft Burzoni VO2 Team Pink) con 90 punti

3° Anastasia Durigon (Breganze Millenium) con 50 punti

4° Elisa Bianchi (Bft Burzoni VO2 Team Pink) con 42 punti

5° Matilde Rossignoli (Bft Burzoni VO2 Team Pink) con 41 punti

6° Elisa Corradetti (Team Di Federico) con 40 punti

7° Erja Giulia Bianchi (Team Biesse Carrera Zambelli) con 35 punti

8° Maria Acuti (Team Biesse Carrera Zambelli) con 35 punti

9° Emma Gottoli (Team Wilier Breganze) con 30 punti

10° Misia Belotti (Canturino 1902) con 24 punti.

