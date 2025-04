Ciclismo – Asd Programma Auto brilla nella Gran Fondo del Penice Ninicar

Ricco bottino per l’Asd Programma Auto alla Gran Fondo del Penice-Ninicar a Varzi (Pavia), con la formazione amatoriale piacentina grande protagonista nella manifestazione.

Nella top ten assoluta, la squadra del presidente Piergiorgio Zambelli (quarta nella graduatoria per team) ha piazzato due atleti: quinto posto per Francesco Vai e decimo per Gianluca Poggioli.

Per entrambi, vittoria di categoria rispettivamente tra gli Juniores e nei Veterani 1, dove il compagno di squadra Fabio Sartori è giunto decimo. Inoltre, ottava piazza per Alessandro Civardi nei Veterani 2 e sesta per Dario Salvaderi nei Gentleman 1. In campo femminile, invece, medaglia di bronzo per Caterina Basevi nelle Donne B oltre al sesto posto assoluto femminile.

Prosegue anche la brillante avventura di Alberto Baesso al Giro di Sardegna. Dopo il secondo tempo nella cronometro inaugurale di sabato (il migliore della propria categoria nel percorso medio), ieri il vicentino si è piazzato sesto nella seconda tappa per poi tornare sul podio oggi con l’argento nella terza frazione. In classifica generale, Baesso è sesto assoluto tra i partecipanti al percorso Medio e terzo nella categoria Master 1, guidata dai primi due atleti della graduatoria generale.