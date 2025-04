Volley, Serie B – Canottieri Ongina cerca punti in chiave-salvezza: arriva Crema

Tre punti in palio pesanti e da non fallire. E’ alta l’attenzione in casa Canottieri Ongina per il recupero del match casalingo di serie B maschile (girone C) contro l’Imecon Crema, originariamente calendarizzato per sabato scorso e rinviato per le esequie del Santo Padre. Domani (martedì) alle 21 al palazzetto di via Edison a Monticelli d’Ongina la squadra di Gabriele Bruni sfiderà l’Imecon Crema (terz’ultima) e cerca un risultato positivo per mettersi al riparo dalla zona retrocessione. La grande rimonta della Kema Asola Remedello ha portato i mantovani (quart’ultimi) a -3 da Ramberti e compagni, il tutto quando mancano tre giornate al termine.

A parlare alla vigilia è il vice allenatore Fausto Perodi

“Per noi è un match fondamentale, perché può permetterci di allontanarci dalla zona play out contro una squadra che non ha nulla da perdere e che verrà a giocare a viso aperto; ultimamente sta raccogliendo punti su diversi campi. Sarà fondamentale aggredire la partita da subito e imporre il nostro gioco, con un buon cambiopalla e cercare di difendere il più possibile. Dall’altra parte della rete, troveremo l’ex Michele Malvestiti che sta disputando un ottimo campionato”.

Classifica

Stadium Mirandola 69, National Transports Villa d’Oro Modena 62, Hokkaido Bologna 56, Zotup Scanzorosciate 52, Arredopark Dual Caselle 50, Volley Veneto Benacus 45, Radici Products 34, Modena Volley 33, Ferramenta Astori 32, Pallavolo Cremonese 31, Canottieri Ongina 30, Kema Asola Remedello 27, Imecon Crema 18, Univolley Carpi 17, Mgr Grassobbio 14.