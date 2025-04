Rugby – Piacenza lotta nella tana di Calvisano, ma viene sconfitto 34-22

Per l’ultima giornata del campionato di serie A, Piacenza Rugby è in trasferta a Calvisano in casa dei primi in classifica. L’impianto San Michele è veramente di un’altra categoria e mantenuto alla perfezione come se ancora dovesse ospitare il più alto livello del Rugby italiano, cosa cui sicuramente ambiscono i padroni di casa. Dopo tre settimane di interruzione, lo stato di forma dei Biancorossi è tutto da scoprire dato che nulla più devono chiedere alla loro prima esperienza a questo livello, avendo disputato una stagione assolutamente soddisfacente.

Calvisano in grande spolvero deve ritrovare il ritmo per poter affrontare al meglio gli imminenti play-off. Buon numero di pubblico presente sugli spalti, con un nutrito gruppo di tifosi biancorossi al seguito della loro squadra del cuore. Le due tifoserie per tutta la durata dell’incontro si sono sfidate nel sostenere i propri beniamini in modo colorito, civile e sportivo. Purtroppo, non possono partecipare all’incontro Cisint, Negrello e Lekic infortunati e Marazzi per impegni professionali. Quindi, largo ai giovani per concedere loro la possibilità di farsi un’importante esperienza al confronto dei migliori.

La cronaca

Da subito appare la grande organizzazione di gioco e l’ottima forma fisica della squadra di casa che tiene saldamenti in pugno le redini dell’incontro, tanto che al 10’ riesce a marcare la prima meta portando il punteggio sul 7-0. Ormai cronica la difficoltà dei Biancorossi nel portare a casa le proprie touches perdendo in questo modo un’importante fonte di gioco visto che anche la mischia ha incontrato non pochi problemi. I continui attacchi dei lombardi si concretizzano al 16’ quando vanno a marcare la seconda meta che fissa il punteggio sul 14-0.

Improvvisamente una fiammata piacentina, con un’ azione di una bellezza straordinaria di Bertorello, che da solo brucia tutta la squadra avversaria e va a marcare in mezzo ai pali. Gli uomini di Forte lottano su ogni pallone con tutte le loro energie e con un impegno davvero degno di nota. A tempo ampiamente scaduto riescono a guadagnare un calcio proprio a favore che Manciulli riesce a trasformare fissando il risultato sul 14-10.

Secondo tempo

Nel secondo tempo, anche grazie alle sostituzioni effettuate, le cose sembrano migliorare nella conquista del pallone nelle fasi statiche ma, al 19’ un’ingenuità di Tommaso Roda costringe l’arbitro a mostrargli il cartellino giallo. L’uomo in meno è fatale ai piacentini che in 6 minuti subiscono due mete, delle quali uno trasformata, che portano il punteggio sul 26-10. Al 28’ Dene dimostra tutto il suo impressionante potenziale: conquistando una palla a metà campo ed eludendo tutta la difesa avversaria va a segnare in mezzo ai pali fissando il punteggio sul 26-15 in quanto la trasformazione viene incredibilmente fallita.

Gli emiliani ci credono e giocano alle pari con i padroni di casa, con una vivacità e un’intensità davvero degne di nota, così che al 35’ Dapaah sfonda la difesa avversaria e va a marcare un’altra meta e porta il punteggio sul 26-22. Gli ultimi minuti sono a favore di Calvisano che riesce, prima a trasformare un calcio di punizione a proprio a favore (29-22), e proprio allo scadere a varcare la linea di meta piacentina portando il risultato sul 34-22 con il quale si conclude la partita.

San Matteo Cornelli ha come sempre fatto l’uomo ovunque portando avanti palloni da situazioni difficilissime e tenendo salda l’organizzazione di un reparto oggi un po’ in difficoltà. I giovani (Dene, Dapaah, Bertorello) hanno dimostrato che il Piacenza Rugby ha un ottimo potenziale sul quale appoggiare il lavoro futuro. L’allenatore Claudio Forte (oggi in tribuna in quanto squalificato) non può che essere contento di quanto hanno dimostrato i suoi ragazzi che ogni settimana cercano di migliorare tutto quello che lui cerca di trasmettere loro. È stata una stagione oltre la più rosea delle aspettative e a tutta la società va il merito di aver saputo ottimizzare ogni risorsa. Ma se è vero che “L’ appetito vien mangiando”, per il prossimo campionato è doveroso nutrire importanti aspettative… se son rose, fioriranno. Quelle del Piacenza Rugby saranno rose biancorosse!

Calvisano-Piacenza Rugby 34-22

PIACENZA RUGBY: Biffi, Roda T., Misseroni, Beghi, Bertorello, Manciulli, Bacciocchi, Cornelli, Dene, Crotti (34’st De La Mare), Savi (7’st Bonatti), Roda L., Codazzi (14’st Greco), Alberti M. (4’ Baccalini), Alberti A. (1’st Dapaah) All: Forte

Cartellini: al 13’ giallo a Tommaso Roda

Marcatori: 10’ mt tr Lazzaroni (7-0); 16’ mt Pasquali tr Lazzaroni (14-0); 24’ mt Bertorello tr Manciulli (14-7); 40’ cp Manciulli (14-10); secondo tempo: 15’ mt Ferrari tr Lazzaroni (21-10); 26’ mt Bronzini (26-10); 29’ mt Dene (26-15); 34’ mt Dapaah tr Biffi (26-22); 38’ cp Lazzaroni