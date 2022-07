Ciclismo – La Junior Martina Sanfilippo (VO2 Team Pink) quarta nella Madison

Si chiude con una medaglia sfiorata l’avventura continentale del VO2 Team Pink agli Europei Under 23 e Juniores su pista ad Anadia (Portogallo), dove il sodalizio piacentino era rappresentato dalle Junior Valentina Zanzi, Vittoria Grassi e Martina Sanfilippo.

Stamattina, la Sanfilippo (torinese classe 2004) ha corso la Madison di categoria insieme alla cremonese Federica Venturelli (Cicli Fiorin), chiudendo al quarto posto e sfiorando il bronzo, conquistato per un solo punto (13 a 12) dal Belgio. Per la coppia azzurra, una Americana chiusa in crescendo, come testimonia la doppia seconda posizione negli ultimi due sprint a punteggio (l’ultimo con punti doppi come da regolamento).

Per il VO2 Team Pink, gli Europei di Anadia hanno regalato il titolo (costellato da ben tre medaglie d’oro, un record societario) nell’Inseguimento a squadre Donne Juniores dove sul gradino più alto del podio sono salite tutte le “panterine” convocate in azzurro.

Europei Madison Donne Juniores

1° Olanda 24 punti

2° Germania 23 punti

3° Belgio 13 punti

4° Italia (Martina Sanfilippo, Federica Venturelli) 12 punti

5° Francia 12 punti

6° Gran Bretagna 11 punti.

Piazzamento per Emma Del Bono

Piazzamento infrasettimanale per il Ciclismo giovanile VO2 Team Pink, protagonista oggi (martedì) a San Martino del Lago (Cremona) nelle gare giovanili all’autodromo Cremona Circuit della manifestazione “Cremona Circuit in Rosa” organizzata dalla Gioca in Bici Oglio Po. Nelle Allieve, il sodalizio piacentino del presidente Massimo Arnesano ha centrato la nona piazza con la parmense Emma Del Bono.

Allieve San Martino del Lago

1° Arianna Bianchi (Biesse Carrera) 51 chilometri 800 metri in 1 ora 30 minuti 11 secondi, media 34,463 chilometri orari

2° Lucia Brillante Romeo (Valcar-Travel & Service)

3° Marina Filimon (Gioca in Bici Oglio Po)

4° Silvia Milesi (Biesse Carrera)

5° Giada Fornasiero (Mazzano)

6° Alessia Zambelli (Biesse Carrera)

7° Martina Vigorelli (Scv Bike Cadorago)

8° Giorgia Giangrande (Cesano Maderno)

9° Emma Del Bono (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink)

10° Misia Belotti (Valcar-Travel & Service)