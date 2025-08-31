Ciclismo – Bft Burzoni VO2 Team Pink è pronta alla prestigiosa sfida del Giro della Lunigiana Donne

Prestigiosa vetrina in arrivo per la Bft Burzoni VO2 Team Pink, formazione Donne Juniores piacentina che apre il mese di settembre in sella partecipando al Giro della Lunigiana Donne, manifestazione giunta alla quarta edizione, con due frazioni in programma martedì 2 e mercoledì 3 che assegneranno la maglia verde a punti decidendo la “regina” della due giorni rosa.

Nove le “panterine” al via per l’edizione 2025, guidate dai direttori sportivi Vittorio Affaticati e Krizia Corradetti: Camilla Bezzone, Elisa Bianchi, Agata Campana (reduce dall’oro iridato di categoria su pista), Giulia Casubolo, Giulia Costa Staricco, Sofia Delle Fontane, Giulia Franceschini e le gemelle Alessia e Martina Orsi.

“La prima tappa – spiega il ds Affaticati – partirà da Sarzana, vedrà un breve tratto in linea che ci porterà a Casano di Luni dove ci sarà poi da affrontare un circuito pianeggiante di 2 chilometri e 900 volte da ripetere 20 volte per un totale di 58 chilometri. Mercoledì, invece, la frazione da Portovenere ad Arcola sarà in linea, con un Gran premio della montagna a circa 8 chilometri dall’arrivo e un totale di 76 chilometri e 200 metri da percorrere. Siamo pronti a dar battaglia com’è nelle nostre caratteristiche”.

