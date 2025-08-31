Coppa Italia, il Piacenza vince di misura contro il Lentigione e passa il primo turno

Mister Franzini non ha nessuna intenzione di centellinare le energie ad agosto, anzi, vuole mettere minuti nelle gambe dei suoi calciatori: schiera perciò la formazione tipo. Con Ribero tra i pali; linea difensiva a 4 con Ciuffo, Martinelli, Sbardella, Zaffalon. Davanti il tridente con Trombetta tra Mustacchio e D’Agostino. L’unica variazione è a centrocampo: al posto di Taugourdeau che ha un affaticamento muscolare, va Campagna che si schiera a destra con Putzolu sulla sinistra, tra di loro Poledri.

Ed è proprio Campagna il protagonista in positivo della prima frazione. Sua l’incursione personale da cui scaturisce il penalty del 35′. Dal dischetto Trombetta non ha alcun problema a segnare il primo gol con la maglia del Piacenza in una gara ufficiale.

Nella ripresa i biancorossi sfiorano il raddoppio con un bel colpo di testa di Mustacchio che trova però la bella risposta del portiere ospite Cheli. Nel corso della seconda frazione il tecnico di Vernasca lascia spazio anche a Bertin, Pino, Lordkipanidze e Garnero. Nel finale gli ospiti spingono nel tentativo di trovare il pari, ma i biancorossi ottengono il successo senza troppi patemi. Da lunedì si comincerà a pensare al campionato: domenica arriverà al “Garilli” il Desenzano per la prima giornata della serie D girone D. Per quanto riguarda il percorso in Coppa il prossimo 8 di ottobre si giocheranno in gara secca i 32esimi di finale, l’avversaria sarà decisa dal sorteggio

