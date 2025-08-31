Baseball – Piacenza capitola al primo supplementare: Sambonifacio vince gara 3

Palpitante sfida prolungatasi agli extrainnings quella giocata tra Piacenza e Sambonifacese che valeva come gara3 dei play-off per salire in A e vinta dagli scaligeri 9-8. Una occasione sprecata per i biancorossi, trovatisi in vantaggio 4-0 a metà gara e rimontati nel giro di due attacchi tra il 6° ed il 7° inning. Un primo attacco davvero veemente ( triplo di Pancini, singoli di Chacon, Salgado e Cetti e volata di sacrificio di D’Auria) metteva i biancorossi sulla plancia di comando del match. Alla discesa dal monte del partente Tosini, la squadra di D’Auria viveva la sua prima crisi e come detto veniva rimontata. Ma in questi play-off il Piacenza sta dimostrando grinta da vendere e così all’8° ecco i 3 punti del 7-4 che riaprivano le speranze (singoli di D’Auria e Pancini e gran triplo di Hernandez). Ma Sambonifacio non mollava la presa e pareggiava di nuovo (7-7).
Si andava al tie-break e Piacenza per la terza volta tentava la fuga col punto di Pancini battuto a casa da Salgado con un doppio. Ma ancora una volta l’urlo di gioia dei nostri restava strozzato dai due punti, stavolta del decisivo sorpasso, messi a segno dai veronesi. Una vera beffa che toglie ai piacentini una vittoria che sarebbe stata pesantissima e che in più di un frangente è sembrata conquistata. Invece si torna in campo domattina col l’improbo compito di ribaltare la serie. Non sono bastate quindici valide e alcune importanti performance personali tra le quali spicca il portentoso 5 su 6 di Andrea Pancini.