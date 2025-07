Ciclismo – Dario Salvaderi e Alberto Baesso (Asd Programma Auto) sul podio tra Piemonte e Veneto

Doppio podio nello scorso week end per i portacolori dell’Asd Programma Auto, formazione amatoriale piacentina in luce su due fronti.

In Piemonte, nella Medio Fondo Langhe, Dario Salvaderi ha conquistato il nono posto assoluto, vincendo la propria categoria (Master 5) dove si conferma tra i migliori interpreti nelle gare piemontesi.

Dal Piemonte al Veneto, dove il vicentino Alberto Baesso (anche quest’anno in forza alla formazione piacentina del presidente Piergiorgio Zambelli) si è messo in evidenza a Pescantina, nel Veronese: per lui, top five assoluta con la quinta posizione e medaglia d’argento nella propria categoria (Seniores A). Al pari di Salvaderi, anche Baesso si conferma protagonista in questa stagione 2025 del mondo amatoriale.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy