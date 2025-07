Ciclismo su Pista – 6 Giorni delle Rose, già 24 le nazioni iscritte

Sono già 24 le nazioni rappresentate tra atlete e atleti iscritti ai Gran Premi Internazionali – 6 Giorni delle Rose Bianche, in programma dall’1 al 6 agosto al Velodromo “Attilio Pavesi” di Fiorenzuola d’Arda (Piacenza).

Un dato che conferma la vocazione internazionale della manifestazione, giunta alla 28esima edizione, e che vedrà al via sia selezioni nazionali che squadre di club provenienti da Europa, America, Oceania e Asia. Tra le bandiere già presenti spiccano quelle di Australia, Canada, Danimarca, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Italia, Stati Uniti, Spagna e Nuova Zelanda.

Il programma prevede gare di varie discipline, per Elite (tutte di classe 1) e Under 23, valide dunque per il ranking mondiale. L’ingresso al velodromo sarà come sempre gratuito. Info e programma sul sito www.fiorenzuolatrack.eu.

