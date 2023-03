Volley, Serie B – Per la Canottieri Ongina c’è un crocevia-play off: arriva Ciriè

Un crocevia importante in chiave play off. Sabato alle 18 a Monticelli la Canottieri Ongina è attesa da un esame probante nel campionato di serie B maschile (girone A), ospitando i piemontesi della Pvl Cerealterra Ciriè nella quinta giornata di ritorno. I piacentini allenati da Gabriele Bruni e Fausto Perodi sono terzi, a -1 dall’Alto Canavese secondo, posizione che insieme alla prima vale i play off, mentre i torinesi sono quarti, cercano di alimentare nuovamente la corsa per la post-season, a cui contribuisce anche lo scontro al vertice Acqui-Alto Canavese.

Posta in palio alta, dunque, per entrambe le formazioni, con la Canottieri Ongina che arriva in salute sotto il profilo dei risultati, con dieci vittorie consecutive e l’imbattibilità casalinga mantenuta.

Classifica

Negrini Cte Acqui 43, Alto Canavese 42, Canottieri Ongina 41, Pvl Cerealterra Ciriè 34, Npsg La Spezia 31, Parella Torino 30, Mercatò Alba 27, Sant’Anna Tomcar 20, Cus Genova, Zephyr Mulattieri 19, Novi, Fenera Chieri 76, Colombo Genova 15, Fas Albisola 6.

Diretta

La partita sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook Volley Canottieri Ongina.