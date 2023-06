Ciclismo – Doppio appuntamento veneto per la Bft Burzoni VO2 Team Pink

Non c’è sosta per la Bft Burzoni VO2 Team Pink, formazione piacentina Donne Juniores reduce dall’incetta di titoli e medaglie ai Campionati italiani su pista di Dalmine. Nel week end all’orizzonte, per le “panterine” ci sarà un doppio appuntamento in Veneto.

L’agenda si aprirà domani (sabato) con la cronosquadre a Soligo di Farra di Soligo (Treviso), che scatterà alle 17,20 con 17 chilometri e 600 metri da percorrere; per il team piacentino, il quartetto sarà composto da Eleonora La Bella, Linda Ferrari, Anita Baima e Vittoria Grassi, le ultime tre reduci dai tricolori su pista.

Domenica, invece, la Bft Burzoni VO2 Team Pink parteciperà alla corsa Donne Open di Martellago (Venezia), con lo start alle 12,30 e con l’arrivo posto dopo 125 chilometri e 400 metri.

In questo caso, dieci le “panterine” in sella: Anita Baima, Linda Ferrari, Vittoria Grassi, Sara Guidetti, Eleonora La Bella, Camilla Locatelli, Asia Sgaravato, Francesca Sorgi, Giorgia Tagliavini e Letizia Tasciotti.

