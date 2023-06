Giuramento per 181 nuovi poliziotti: “Gli insegnamenti delle vostre famiglie vi hanno portato qui, seguite quei valori” – FOTO, VIDEO

Nel piazzale della Scuola Allievi Agenti si è tenuta la cerimonia di giuramento di fedeltà alla Repubblica per i 181 agenti in prova del 220° corso di formazione, alla presenza delle autorità civili, militari e dei familiari.

Il corso, iniziato in data 7 dicembre 2022, è durato 6 mesi, durante i quali gli allievi hanno seguito le lezioni pratiche di: addestramento al tiro, tecniche operative, difesa personale e guida dei veicoli nei servizi di polizia. Insegnamenti forniti loro insieme a quelli relativi alle tante materie dell’area giuridico-amministrativo.

Dal 21 giugno, gli agenti in prova prenderanno servizio nei reparti dove sono stati assegnati per i due mesi di tirocinio applicativo, al termine del quale saranno Agenti effettivi.

“Il consiglio è di proseguire con gli insegnamenti che hanno avuto in famiglia e che li hanno condotti fino a raggiungere questo splendido risultato: entrare in questa altra grande famiglia che è la Polizia di Stato, ma più in generale nelle forze dell’ordine”, commenta il questore.

“Siamo al servizio del cittadino quindi il loro altruismo, la loro professionalità deve essere messa a disposizione della collettività, collettività di cui fanno parte anche loro: quindi devono vivere il momento del servizio come vivono la quotidianità in famiglia”.