Baseball, Serie B – Scontro diretto al De Benedetti: domenica Piacenza-Catalana

Entra nel vivo la stagione 2023 di Serie B. Appena superato il giro di boa di metà campionato, domenica 18 (ore 11 e 15) allo stadio De Benedetti andrà in scena il primo scontro diretto per il Piacenza Baseball in ottica playoff. I biancorossi ospiteranno la Catalana Alghero. Entrambe le formazioni arrivano da una serie positiva di quattro partite, con i sardi che hanno battuto, agganciandolo in classifica, il Milano 1946 nell’ultimo turno di domenica scorsa.

Morale alto e determinazione al massimo per entrambe le compagini lasciano presagire un doppio incontro tirato e di alta qualità. In casa biancorossa la chiave di volta delle ultime uscite è stato l’attacco, che ha iniziato a produrre battute importanti con una certa continuità dando così manforte alle sempre ottime prestazioni dei compagni che si stanno alternando sul monte di lancio. La strada imboccata è quella giusta, ora serve quella continuità che è mancata nel girone d’andata.

Programma Girone A

Piacenza-Catalana Alghero; Milano-Avigliana; Junior PR-Ares MI; CABS Seveso-Fossano

Classifica Girone A

Milano e Catalana Alghero 12v 4p; Piacenza Baseball 10v 6p; Ares MI 9v 7p; Avigliana 7v 9p; CABS Seveso 6v 10p; Junior PR 5v 11p; Fossano 3v 13p

Il programma del settore giovanile

Solo l’U18 della franchigia Brescia/Piacenza sarà lontana dalle mura amiche nel turno di campionato che è alle porte. Trasferta Rho (sabato alle 16) con obbligo imperativo di vincere per proseguire il braccio di ferro al vertice con Milano, in attesa del decisivo scontro diretto. Sempre sabato i due diamanti piacentini saranno impegnati: il De Benedetti da Piacenza-Junior Parma U15, con i nostri favoriti e determinati a conservare l’imbattibilità, ed il Montesissa da Piacenza-Collecchio U12.

E a proposito della formazione più giovane c’è da registrare la battuta d’arresto contro Crocetta Parma (8-4) nel derby infrasettimanale giocato mercoledì. Infine domenica mattina alle 10,30 l’U14 ospita al Montesissa i pari età del Poviglio.

