Ciclismo – Per il Cadeo Carpaneto doppia top ten a Capannori con Beatrice Naturani e Marisol Dalla Pietà

Doppia top ten in Toscana per il Cadeo Carpaneto, in evidenza a Capannori (Lucca) nella prova del Trofeo Rosa. Nelle Esordienti, la carpanetese Beatrice Naturani è sesta dei primi anni, mentre nelle Allieve l’alessandrina Marisol Dalla Pietà chiude ottava. Per entrambe, una top ten che aggiunge un altro mattoncino al rendimento di grande costanza e regolarità mostrato in questa stagione 2022.

Allieve Capannori

1° Eleonora La Bella (Il Pirata Sama Ricambi-Vangi) 40 chilometri in 1 ora 6 minuti, media 36,364 chilometri orari

2° Erja Giulia Bianchi (Ju Green Gorla Minore)

3° Anita Baima (Cicli Fiorin)

4° Greta Pighi (Cicli Fiorin)

5° Alessia Zambelli (Biesse Carrera)

6° Arianna Bianchi (Biesse Carrera)

7° Lucia Brillante Romeo (Valcar-Travel & Service)

8° Marisol Dalla Pietà (Cadeo Carpaneto)

9° Angelica Coluccini (Racing Team Fanelli)

10° Misia Belotti (Valcar-Travel & Service)

Donne Esordienti Capannori

1° Maria Acuti (Valcar-Travel & Service) 28 chilometri in 44 minuti, media 38,182 chilometri orari

2° Emma Vanuzzo (Bicifestival) a 23 secondi

3° Serena Zannoni (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink)

4° Jolanda Sambi (Calderara Stm Riduttori)

5° Sara Spinelli (Ciclistica San Miniato Santa Croce)

6° Alessia Orsi (Polisportiva San Marinese)

7° Vivienne Cassata (Busto Garolfo)

8° Irene Ferrari (Gioca in Bici Oglio Po)

9° Nicoletta Berni (Zhiraf Guerciotti)

10° Paola Zucca (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink)

Donne Esordienti secondo anno Capannori

1° Maria Acuti (Valcar-Travel & Service)

2° Emma Vanuzzo (Bicifestival)

3° Serena Zannoni (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink)

4° Sara Spinelli (Ciclistica San Miniato Santa Croce)

5° Alessia Orsi (Polisportiva San Marinese)

6° Nicoletta Berni (Zhiraf Guerciotti)

7° Paola Zucca (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink)

8° Martina Orsi (Polisportiva San Marinese)

9° Margot Buldrini (Bicifestival)

10° Gloria Vezzosi (Gioca in Bici Oglio Po)

Donne Esordienti primo anno Capannori

1° Jolanda Sambi (Calderara Stm Riduttori)

2° Vivienne Cassata (Busto Garolfo)

3° Irene Ferrari (Gioca in Bici Oglio Po)

4° Carlotta Ronchi (Valcar-Travel & Service)

5° Asia Vanuzzo (Bicifestival)

6° Beatrice Naturani (Cadeo Carpaneto)

7° Martina De Vecchi (Valcar-Travel & Service)

8° Antea Luisa Boldini (Busto Garolfo)

9° Aurora Masi (Zhiraf Guerciotti)

10° Ilaria Romoli (Zhiraf Guerciotti)