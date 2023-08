Ciclismo, Eleonora La Bella (Bft Burzoni VO2 Team Pink) quinta a Ornavasso

Sabato con piazzamento per la Bft Burzoni VO2 Team Pink, già ottimamente rappresentata con quattro atlete in azzurro ai Mondiali Juniores su pista a Calì (Colombia). Oggi le “panterine” hanno gareggiato anche su strada a Ornavasso nel quarto Trofeo Santuario Madonna del Boden-primo Memorial Pietro e Franco Longo Borghini per Donne Juniores.

Nella gara in linea del mattino, quinto posto per l’anagnina Eleonora La Bella, con la reggiana Linda Ferrari settima. Nel pomeriggio, la cronometro per le prime 50 classificate che dava vita alla classifica combinata, dove la La Bella ha chiuso quinta.

Gara in linea Ornavasso

1° Anina Hutter (Svizzera) in 1 ora 29 minuti 17 secondi

2° Silvia Milesi (Isolmant Premac Vittoria) a 39 secondi

3° Alice Bulegato (Breganze Millenium) a 1 minuto 43 secondi

4° Eleonora La Bella (Bft Burzoni VO2 Team Pink) a 1 minuto 44 secondi

5° Livielle Ongarato (Acca due O Manhattan) a 1 minuto 45 secondi

6° Irene Cagnazzo (Racconigi Cycling Team)

7° Linda Ferrari (Bft Burzoni VO2 Team Pink) a 1 minuto 46 secondi

8° Lara LIehner (Svizzera) a 1 minuto 47 secondi

9° Lucia Brillante Romeo (Valcar-Travel & Service)

10° Beatrice Temperoni (Canturino 1902)

Classifica finale combinata dopo la cronometro

1° Anina Hutter (Svizzera) 1 ora 42 minuti 50 secondi 44

2° Silvia Milesi (Isolmant Premac Vittoria) 1 ora 44 minuti 16 secondi 82

3° Irene Cagnazzo (Racconigi Cycling Team) 1 ora 45 minuti 2 secondi 92

4° Lara Liehner (Svizzera) 1 ora 45 minuti 28 secondi 25

5° Eleonora La Bella (Bft Burzoni VO2 Team Pink) 1 ora 45 minuti 49 secondi 12

6° Chiara Solèr (Svizzera) 1 ora 45 minuti 56 secondi 93

7° Alice Bulegato (Breganze Millenium) 1 ora 46 minuti 4 secondi 90

8° Muriel Furrer (Svizzera) 1 ora 46 minuti 15 secondi 26

9° Irene Laudi (Team Gauss) 1 ora 46 minuti 29 secondi 85

10° Alessia Zambelli (Isolmant Premac Vittoria) 1 ora 46 minuti 32 secondi 14.

Mondiali Juniores su pista, Valentina Zanzi (VO2 Team Pink) di bronzo nella Corsa a punti

Quinta medaglia in quattro giorni per la Bft Burzoni VO2 Team Pink, sempre più protagonista ai Mondiali Juniores su pista a Calì (Colombia) dove in maglia azzurra figurano ben quattro atlete del sodalizio piacentino.

Nella notte italiana tra sabato e domenica, è arrivato il bronzo della faentina Valentina Zanzi nella Corsa a punti: per la romagnola classe 2005, si tratta del secondo alloro nella rassegna colombiana dopo l’argento nell’Inseguimento a squadre insieme anche alla compagna di squadra torinese Vittoria Grassi.

Nella Corsa a punti, la Zanzi ha regalato la sesta medaglia all’Italdonne grazie a una bella condotta di gara: Valentina è stata l’unica, insieme alla francese Dupin e alla britannica Sharp, a conquistare due giri e di conseguenza 40 punti, aggiungendo altri 7 mattoncini derivanti dagli sprint intermedi. La vittoria è andata alla Dupin, arrivata a pari punti con la Sharp.

Il bronzo della faentina porta a cinque gli allori delle “panterine” contando anche il titolo iridato di Anita Baima nell’Eliminazione, oltre all’argento della stessa torinese nello Scratch e al bronzo della veronese Asia Sgaravato nel Team Sprint.