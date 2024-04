Ciclismo – Eleonora La Bella (Bft Burzoni VO2 Team Pink) terza a Cantù

Pasquetta con podio per la Bft Burzoni VO2 Team Pink, protagonista oggi a Cantù nella gara per Donne Juniores. Nell’uovo, le “panterine” trovano il terzo posto conquistata dall’anagnina Eleonora La Bella, che si è messa in evidenza nella volata che ha deciso la corsa. In precedenza, la ciclista laziale è entrata nella fuga a dieci che ha spaccato la gara per poi giocarsi tutto allo sprint.

Classifica Donne Juniores Cantù

1° Alessia Zambelli (Team Biesse Carrera) 77 chilometri in 2 ore 5 minuti 45 secondi, media 36,740 chilometri orari

2° Matilde Cenci (Conscio Pedale Del Sile)

3° Eleonora La Bella (Bft Burzoni VO2 Team Pink)

4° Elena De Laurentiis (Team Di Federico)

5° Alice Bulegato (Breganze Millenium)

6° Giada Silo (Breganze Millenium)

7° Silvia Milesi (Team Biesse Carrera) a 8 secondi

8° Irma Siri (Conscio Pedale Del Sile) a 13 secondi

9° Camilla Lazzari (Team Wilier Chiara Pierobon)

10° Concetta Giulia Bonelli (Petrucci Gauss Cycling Team) a 27 secondi.