“Gustavo La Vita” di Andrea Farnetani in scena al Teatro Manicomics il 5 aprile

Venerdì 5 aprile alle ore 21 al Teatro Manicomics va in scena « “Gustavo La Vita” di ANDREA FARNETANI per il cartellone di appuntamenti “Rido Sogno e Volo” 2023/2024. Si tratta dell’ultimo spettacolo della quinta edizione della rassegna teatrale.

Clown, giocoleria, equilibrismo, pupazzi e musica dal vivo. Andrea Farnetani, artista eccentrico e poliedrico, racchiude in questo spettacolo il suo repertorio maturato in più di 10 anni in giro per il mondo, e lo fa interpretare e vivere da Gustavo La Vita, il suo personaggio più recente.

Gustavo La Vita

Gustavo La Vita gira con il suo carretto, un grande sacco sulle spalle, una chitarra e un cane. È tutto ciò che ha e tutto ciò che è: un clown stanco e invecchiato. Nonostante ciò, la dolcezza e la curiosità del bambino rimangono in lui come una piccola candela tremolante che a tratti brilla intensa.

La voglia leggera di giocare con la gravità della vita lotta spesso con il suo lato cinico e disilluso; Gustavo rimane un clown e come tale deve intrattenere con risate, numeri di abilità, momenti empatici e poetici.

Gustavo è accompagnato da Pedro, il suo fidato amico a quattro zampe (tre e mezzo… Pedro è zoppo) che con la sua serenità e dolcezza aiuta Gustavo a gestire ansie e relazioni. Lucho e Lucha sono due vecchi pupazzi che Gustavo si porta sulle spalle e che prenderanno vita cominciando a ballare in un’atmosfera magica e nostalgica.

Chitarra, fisarmonica, percussioni, voce e loop station. La colonna sonora dello spettacolo è custodita nelle mani talentuose e nella voce melodiosa di Valeria Di Felice che accompagna e interpreta le azioni di Gustavo con note e canti come se fossero fili di un marionettista.

Informazioni

INFOLINE: +39 3331741885 – ufficiostampa@manicomics.it

Biglietto 15€ – Ridotto 10€ (over 65, universitari, corsi Manicomics)

Sconto del 20% per famiglie dai 3 componenti in su

Sconto comitive del 20% per gruppi dagli 8 componenti in su.