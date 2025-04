Ciclismo – Giacomo Indrizzi (Asd Programma Auto) quinto in terra parmense

Piazzamento in terra parmense per Giacomo Indrizzi, portacolori dell’Asd Programma Auto che sabato scorso si è messo in evidenza nella gara amatoriale di Lesignano de’ Bagni. Nella manifestazione (giunta alla quinta edizione) organizzata dalla Velobike con il supporto del Pedale Val Parma sotto l’egida dell’Acsi parmigiana, Indrizzi ha centrato il quinto posto nella categoria Veterani 1.

La gara (con 18 giri e un totale percorso di 57 chilometri e 600 metri) apriva il campionato emiliano-romagnolo dell’ente di promozione sportiva, con Indrizzi che proverà a conquistare nella propria categoria al termine del circuito regionale. Indrizzi aveva già conquistato l’argento nella gara piacentina nella zona industriale a Le Mose.