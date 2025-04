Tennistavolo – Cortemaggiore, altre soddisfazioni: playoff in C2, promozione dalla D3

Nell’ultima giornata dei campionati a squadre di tennistavolo Cortemaggiore arrivano due sconfitte: 5-3 a Trento nel girone A (da segnalare l’esordio in categoria di Andrea Bragadini), 5-1 nel girone D contro Bologna (magiostrini privi di Dernini, Molinari e Milza, esordio di Nicolas Rossi).

Soddisfazioni giungono dalle serie regionali, dove continua la valorizzazione dei talenti del settore giovanile. La giovanissima formazione di C2 con Armani, Baroni, e i fratelli El Aazri, batte Parma e conquista l’accesso ai playoff; successo anche in D1 e terzo posto finale, con i playoff che sfumano solo per la differenza set; chiude al terzo posto anche la squadra di D2, mentre in D3 si festeggia il primo posto e la promozione.

SERIE B-2 NAZIONALE – GIRONE A

TECO CATTINA CORTEMAGGIORE PUNTI 24

KLAUS WASCHT MONTICHIARI 18

SARNTAL BOLZANO 18

MEDIOLANUM LAVIS TN 16

TREVISO 16

VERGATI SARMEOLA PD 12

CASTELGOFFREDO MN 6

VILLAZZANO BANCA TRENTINO ALTO ADIGE 0

SERIE B-2 NAZIONALE – GIRONE D

APUANIA CARRARA PUNTI 28

A&G MARCO POLO BRESCIA 20

POVIGLIO 20

TECO METE CORTEMAGGIORE 16

GIARA FERRARA ASSICURAZIONI 12

TOP SOLID MODENA 8

MAIOR ITALJET BOLOGNA 6

COLOGNOLA AI COLLI VR 1

SERIE C-2 MASCHILE REGIONALE

ARSENAL RE PUNTI 28

TECO CATTINA 22

CDR MODENA 16

AUDAX SAL CAV 14

TS VILLA D’ORO MODENA 12

VERIX POVIGLIO 8

IL SALE PARMA 6

ESI PIACENZA 6

SERIE D-1 MASCHILE REGIONALE

FORTITUDO BOLOGNA PUNTI 22

CADELBOSCO RE 18 PLAY OFF SERIE C-2

TECO COSTANTINI CORTEMAGGIORE 18

CASEIFICIO L&AS S.POLO PR 14

OLIO TORRI AUDAX RE 14

CASALGRANDE RE 12

CASTENASO 12

UPM MODENA 2

SERIE D-2 REGIONALE MASCHILE

FORLINI SALSOMAGGIORE PUNTI 24

BATTISTINI PARMA 24

TECO FUMARA CORTEMAGGIORE 16

ARSENAL SPERONI RE 14

VALNURE PERETTI PC 12

AUDAX LEADERGRAFICA RE 12

ESI VITTORINO DA FELTRE PIACENZA 10

VIRTUS CASLFRANDE RE 0

SERIE D-3 REGIONALEL MASCHILE

TECO DEVOTI CORTEMAGGIORE PUNTI 22

SALSOMAGGIORE 20

PREMIS. S.POLO DI TORRILE PARMA 14

CASALGRANDE RE 10

POVIGLIO 10

BATTISTINI PARMA 6

VITTORINO DA FELTRE PC 2