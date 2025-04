Volley – Gas Sales Piacenza, giovedì c’è Gara 3 delle Semifinali. Galassi: “A Trento con il coltello fra i denti”

Dopo l’infinita battaglia in Gara 2 vinta da Trento al tie break ed ora avanti 2-0 nella serie della Semifinale Scudetto, le due squadre torneranno in campo a Trento giovedì 17 aprile alle ore 20.30 (diretta Rai Sport). La serie si gioca al meglio delle cinque partite, Gas Sales Piacenza obbligata a vincere per arrivare a Gara 4.

Gas Sales Piacenza che torna in palestra oggi con una doppia seduta di lavoro mentre domani, mercoledì 16 aprile, dopo la seduta di allenamento che verrà effettuata nel primo pomeriggio partenza per Trento. Giovedì in mattinata rifinitura e alla sera Gara 3.

Le parole di Galassi

“Gara 2 è stata una partita faticosa in tutti i sensi, soprattutto fisico e mentale. Dobbiamo essere più bravi e fare le cose meglio in determinate situazioni se vogliamo continuare a sognare. Dobbiamo renderci conto che tante cose si possono fare meglio, io in primis. Poi quando prendiamo il ritmo giochiamo una grande pallavolo, però questo livello va tenuto il più costante possibile. Ora la strada verso la finale è tutta in salita, ma abbiamo l’ultima chiamata. Ci presenteremo a Trento con il coltello fra i denti, tutto è ancora possibile”.