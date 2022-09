Ciclismo – Intenso week end di gare per il Cadeo Carpaneto

Week end intenso di gare per il Cadeo Carpaneto, di scena in quattro competizioni nell’arco di due giorni.

Il settore femminile sarà impegnato domani (sabato) alla Coppa d’Oro a Borgo Valsugana (Trento), partecipando a tre corse. Il programma della formazione piacentina si aprirà alle 11 con la ventiduesima Coppa Rosa per Allieve (164 iscritte), dove in sella ci saranno Marisol Dalla Pietà (seconda domenica scorsa a Castelfranco Emilia), Alessia Sgrisleri, Desirée Bani e Vanessa Moreschi. Alle 15, invece, scatterà la “Coppa di Sera” per le Esordienti primo anno, con Melania Tenca e Beatrice Naturani a difendere i colori piacentini. Un’ora, più tardi, infine, spazio alle Esordienti secondo anno, dove correrà Maya Tagliente.

Ancor più ricco il programma della formazione Juniores maschile targata Maserati Cadeo Carpaneto. Sabato Nicholas Abati, Aurelio Arcorace, Giacomo Bottani, Giacomo Cannizzaro, Cristian Capuccilli, Emanuele Conti, Riccardo Lori e Gabriele Leonardi correranno a Massa nel quinto Giro della Riviera Apuana-terzo Memorial Renato Pardini. Domenica Leonardi farà il bis in zona con il 53esimo Trofeo Buffoni (gara internazionale) a Cinquale di Montignoso che correrà con la rappresentativa della Toscana. Il via è previsto alle 14 con 135 chilometri e 400 metri da percorrere. Contemporaneamente, il resto della formazione impegnata sabato sarà di scena a Provaglio d’Iseo (Brescia) nel Memorial Franchini. Anche in questo caso, partenza alle 14 con 119,5 chilometri da affrontare.