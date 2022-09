Ciclismo – VO2 Team Pink, sabato in sella a Borgo Valsugana

Sabato in sella per il Ciclismo giovanile VO2 Team Pink, protagonista al prestigioso appuntamento trentino della Coppa d’Oro a Borgo Valsugana in una kermesse che vedrà al via oltre 1200 atleti nell’arco di due giornate. Il sodalizio piacentino del presidente Massimo Arnesano si presenterà al completo con dodici “panterine” equamente suddivise tra le due categorie.

Alle 11 scatterà la ventiduesima Coppa Rosa per Allieve, con 164 iscritte: tra loro, Arianna Giordani, Linda Ferrari, Giorgia Tagliavini, Emma Del Bono, Irma Siri e Marta Festa. Alle 16, invece, spazio alla quindicesima Coppa di Sera per le Esordienti secondo anno, dove il team piacentino sarà rappresentato dalle gemelle Paola e Michela Zucca e da Giulia Casubolo, Asia Baistrocchi, Serena Zannoni e Sara Veneri.