Ciclismo – La Bft Burzoni VO2 Team Pink sogna il bis nella gara di casa a Gossolengo

A caccia di un bis dal sapore speciale. Domenica la formazione Bft Burzoni VO2 Team Pink è attesa dal suggestivo appuntamento con il secondo “Trofeo Città di Gossolengo (trentaquattresimo trofeo Alberto Biondi-secondo Memorial Rino Andrina)”, corsa su strada per Donne Juniores organizzata dalla stessa società piacentina. Sette giorni prima, le “panterine” hanno graffiato nell’esordio stagionale di categoria a Ceriale (Savona) con la laziale Eleonora La Bella e ora proveranno a ben figurare nella gara di casa dove nel 2022 conquistarono il secondo posto con la faentina Valentina Zanzi. Il via è previsto alle 13, con 75 chilometri da percorrere e finish line in via Matteotti del paese piacentino.

Le dodici panterine

Anita Baima (2006), Marisol Dalla Pietà (2006), Emma Del Bono (2006), Linda Ferrari (2006), Vittoria Grassi (2005), Sara Guidetti (2005), Eleonora La Bella (2006), Camilla Locatelli (2005), Francesca Sorgi (2006), Giorgia Tagliavini (2006), Letizia Tasciotti (2006) e Valentina Zanzi (2005).