Fiorenzuola-Recanatese LIVE dalle 14:30

Segui Fiorenzuola-Recanatese LIVE con gli aggiornamenti del match solo su RADIOSOUND!

PRE PARTITA FIORENZUOLA-RECANATESE

Il Fiorenzuola di mister Tabbiani ospita la Recanatese in una gara fondamentale per i rossoneri: scontro diretto di metà classifica che può significare obiettivo salvezza raggiunto e sogno playoff ancora intatto.

I padroni di casa, infatti, dopo la sconfitta esterna contro l’Entella, sono a tre lunghezze dalla zona playoff e sono ancora alla ricerca della prima vittoria interna del 2023.

L’avversario, la Recanatese di mister Pagliari, non è però da sottovalutare: a quota 33pt è solo due lunghezze sopra alla zona playout e vuole sicuramente far bene per strappare punti importanti nella corsa alla salvezza diretta.

LE PROBABILI FORMAZIONI

FIORENZUOLA: Battaiola, Danovaro, Quaini, Bondioli, Dimarco, Stronati, Piccinini, Currarino, Sartore, Giani, Morello. All. Tabbiani

RECANATESE: Fallani, Somma, Vona, Ferrante, Yabre, Guadagni, Morrone, Alfieri, Carpani, Sbaffo, Marilungo