Ciclismo – Mara Manfredi (Asd Programma Auto) sul podio all’Epic Gran Canaria

Inizia con il segno più il 2026 in sella dell’Asd Programma Auto, subito protagonista nell’appuntamento internazionale spagnolo dell’Epic Gran Canaria. A conquistare il podio, Mara Manfredi, classe 1987 di Vigolzone che ha centrato il quarto posto femminile assoluto e la medaglia d’argento nella categoria Master 30 dietro alla tedesca Sandra Kannacher (seconda assoluta), oltre a sfiorare per 22 secondi nella due giorni il terzo posto generale, andato alla giovane figlia d’arte Azzurra Ballan. Nell’esperienza spagnola, Mara era “scortata” in gara dal fidanzato e compagno di squadra Maurizio Francalanci, che si è messo a disposizione per aiutarla a centrare il podio, missione poi compiuta con un luccicante argento.

Per la società piacentina del presidente Piergiorgio Zambelli, è arrivato anche il bel risultato di Alberto Baesso, vicentino classe 1993 già protagonista lo scorso anno. Nell’edizione 2026, Baesso ha sfiorato la top ten assoluta maschile, concludendo la due giorni al dodicesimo posto (secondo atleta italiano) e centrando il quinto nella categoria Master 30.

L’Asd Programma Auto ha conquistato anche due podi di categoria nella Mediofondo a Crescentino (Vercelli): Dario Salvaderi è argento nei Master 5 e quattordicesimo assoluto, due posizioni prima del compagno di squadra Fabio Sartori, secondo nei Master 4.

