Ciclismo – Marisol Dalla Pietà (Cadeo Carpaneto) sul podio in Umbria

Umbria foriera di soddisfazioni per il Cadeo Carpaneto, protagonista oggi a Cerbara di Città di Castello (Perugia) nella prova del Trofeo Rosa. Nelle Allieve, podio centrato per l’alessandrina Marisol Dalla Pietà, seconda alle spalle di Eleonora La Bella; inoltre, nella classifica per Donne Esordienti primo anno quarto posto per Beatrice Naturani e sesto per Melania Tenca.

Classifica Donne Esordienti secondo anno Cerbara

1° Nicoletta Berni (Zhiraf Guerciotti) 30 chilometri in 1 ora 15 minuti, media 24 chilometri orari

2° Emma Scalorbi (Calderara Stm Riduttori)

3° Emma Vanuzzo (Bicifestival)

4° Rebecca Fiscarelli (Cicli Fiorin)

5° Sofia Delle Fontane (Il Pirata Official Team)

6° Eva Zandri (Bicifestival Recanati)

7° Sara Riccio (Calderara Stm Riduttori)

8° Sara Spinelli (Ciclistica San Miniato Santa Croce)

9° Giada D’Antoni D’Antoni (Il Pirata Official Team)

10° Marta D’Incecco (Team Go Fast).

Classifica Donne Esordienti primo anno Cerbara

1° Asia Vanuzzo (Bicifestival)

2° Jolanda Sambi (Calderara Stm RIduttori)

3° Aurora Masi (Zhiraf Guerciotti),

4° Beatrice Naturani (Cadeo Carpaneto)

5° Ilaria Romoli (Zhiraf Guerciotti)

6° Melania Tenca (Carpaneto Brescia Cycling Team)

7° Giulia Dollaku (Polisportiva Fiumicinese Fa.i.t Adriatica)

8° Julia Giacobbi (Stampi Italia Civitanova Bike)

9° Linda Zoffoli (Polisportiva Fiumicinese Fa.i.t. Adriatica)

10° Ginevra Bacci (Ciclistica San Miniato Santa Croce).

Allieve Cerbara

1° Eleonora La Bella (Il Pirata Sama Ricambi-Vangi) 66 chilometri in 1 ora 57 minuti, media 33,846 chilometri orari

2° Marisol Dalla Pietà (Cadeo Carpaneto)

3° Letizia Tasciotti (Ciclistica San Miniato Santa Croce)

4° Sara Tarallo (Il Pirata Sama Ricambi Vangi)

5° Emma Franceschini (Zhiraf Guerciotti)

6° Giulia Calderini (Città di Castello)

7° Elena De Laurentiis (Guarenna)

8° Sara Albanesi (Zhiraf Marche)

9° Maddalena Simeoni (Michele Bartoli Academy)

10° Angelica Coluccini (Racing Team Fanelli).