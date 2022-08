Ciclismo – Martina Sanfilippo (VO2 Team Pink) nona nell’Omnium ai Mondiali Juniores su pista di Tel Aviv

Si chiude con il nono posto l’avventura di giornata di Martina Sanfilippo (VO2 Team Pink) ai Mondiali Juniores su pista in corso di svolgimento a Tel Aviv, in Israele. Oggi la “panterina” torinese ha difeso i colori azzurri nell’Omnium, specialità olimpica che si articolava in quatto prove, nell’ordine Scratch, Tempo Race, Eliminazione e Corsa a punti finale.

Per la piemontese, è stata una partenza in salita con il diciannovesimo posto nello Scratch, poi una grande ripresa, testimoniata dal podio nella Tempo Race (terzo posto) e un buon piazzamento nell’Eliminazione (settima piazza). Nella Corsa a punti che decideva i giochi, la portacolori del sodalizio piacentino ha mostrato grinta e coraggio, vincendo uno sprint e diversi giri in caccia nell’intento di recuperare punti, poi però la corsa è “esplosa” ed è emerso il valore soprattutto della francese Aurore Pernollet, vincitrice davanti alla polacca Maja Tracka che all’ultimo sprint ha preceduto la britannica Grace Lister, terza.

Mondiali Omnium Donne Juniores

1° Aurore Pernollet (Francia) 119 punti

2° Maja Tracka (Polonia) 106 punti

3° Grace Lister (Gran Bretagna) 104 punti

4° Sophie Marr (Australia) 91 punti

5° Barbora Nemcova (Repubblica Ceca) 88 punti

6° Justyna Czapla (Germania) 88 punti

7° Babette Van Der Wolf (Olanda) 87 punti

8° Anna Kolyzhuk (Ucraina) 84 punti

9° Martina Sanfilippo (Italia) 73 punti

10° Ori Bash Dubinski (Israele) 68 punti.

Camilla Locatelli quattordicesima nella Corsa a punti ai Mondiali Juniores in Israele

Sono giunti al rush finale i Mondiali Juniores su pista a Tel Aviv (Israele) che si concluderanno domani e che hanno visto protagoniste in maglia azzurra quattro portacolori del sodalizio piacentino VO2 Team Pink.

Oggi, nella penultima giornata di gare, il sodalizio del presidente Gian Luca Andrina faceva il tifo per Camilla Locatelli, con la bergamasca in gara nella Corsa a punti che ha chiuso al quattordicesimo posto, mentre il successo è andato alla francese Heidi Gaugain.

Mondiali Juniores Corsa a punti femminile

1° Heidi Gaugain (Francia) 45 punti

2° Chloe Patrick (Stati Uniti) 30 punti

3° Anna Kolyzhuk (Ucraina) 26 punti

4° Babette Van der Wolf (Olanda) 16 punti

5° Ayana Mizutani (Giappone) 11 punti

6° Adela Markova (Repubblica Ceca) 10 punti

7° Bee Townsend (Nuova Zelanda) 7 punti

8° Kiara Lylyk (Canada) 5 punti

9° Sofiya Karimova (Uzbekistan) 4 punti

10° Magdalena Fuchs (Germania) 3 punti

11° Janice Stettler (Svizzera) 3 punti

12° Zuzanna Chylinska (Polonia) 2 punti

13° Abril Garzon (Argentina) 2 punti

14° Camilla Locatelli (Italia)

15° Hili Biderman (Israele).