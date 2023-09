Ciclismo – Nel 2024 Linda Sanarini alla Bft Burzoni VO2 Team Pink

Nuovo ingresso per la stagione 2024 per la formazione Donne Juniores della Bft Burzoni VO2 Team Pink, che annuncia l’arrivo per la prossima annata ciclistica dell’atleta Linda Sanarini, attualmente in forza alla Scuola di ciclismo Vo’ nella categoria Allieve.

Nata il 18 gennaio 2007 ad Abano Terme, la Sanarini (originaria della località padovana di San Colombo) vanta un curriculum giovanile di primo piano. Nel 2021 da Esordiente secondo anno si è laureata campionessa italiana su strada a Chianciano Terme, vincendo anche la Coppa di Sera a Borgo Valsugana, mentre su pista ha conquistato il tricolore nell’Omnium di categoria agli Italiani giovanili di San Giovanni al Natisone. Poker di medaglie italiane nel 2022 da Allieva primo anno, con l’oro a cronometro nella stessa località friulana e il tris di maglie su pista a Dalmine (Inseguimento a squadre, Omnium e Madison).

Infine, la stagione 2023, sempre nella categoria Allieve: il settore strada l’ha vista conquistare l’argento tricolore a Boario Terme e soprattutto l’oro in maglia azzurra agli EYOF a Maribor (Slovenia), mentre la pista le ha regalato i titoli nell’Inseguimento a squadre e individuale, Omnium e Madison al velodromo di Forlì.