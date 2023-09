Rugby – Prima uscita positiva per l’Under 18 dei Lyons

La prima partita della stagione 2023/2024 di tutta la società Rugby Lyons è andata in scena sul proprio campo di casa, la mitica “Sede” di Via Rigolli. A scendere in campo nella serata di domenica è stata la formazione Under 18, la prima a riprendere gli allenamenti e la prima ad iniziare la stagione ufficiale, con il primo turno di Barrage in programma domenica 17 settembre. Avversari dei giovani leoni sono stati i forti Amatori&Union Milano, per due anni di fila giunti alle Final 4 Nazionali nella categoria Under 17.+

La prima uscita dei ragazzi bianconeri è stata molto positiva, con una prova tenace e autorevole per una prima uscita stagionale, che ha consegnato ai ragazzi allenati da Jacopo Salvetti, Fabio Bergamaschi e Daniele Mozzani una prima incoraggiante vittoria con 6 mete segnate contro le 3 degli avversari.

La cronaca

La partita, disputata su tre tempi da 20 minuti e senza calci ai pali, ha visto i bianconeri marcare per primi con Capitan Camoni al 18’, con una meta pareggiata in apertura di seconda frazione dalla squadra milanese. La differenza la fa la difesa bianconera, che ha saputo neutralizzare al meglio gli attacchi dell’Amatori&Union e dare all’attacco molto possesso palla. Tra la fine del secondo tempo e l’inizio del terzo il momento decisivo della partita, con 10 minuti di dominio Lyons che fruttano 4 mete in sequenza, con i trequarti bianconeri a confezionare azioni di ottima fattura. Nel finale di partita arriva la reazione dell’Amatori&Union, che abbelliscono il tabellino con due mete inframezzate dalla sesta segnatura dei Lyons con Russo.

Buonissima prima uscita per i giovani Leoni, che dopo due sole settimane di allenamento e con ancora qualche assenza da smaltire hanno dimostrato un ottimo stato di forma e grande voglia di competere contro un avversario forte e fisicamente importante. Ora arriva il bello per i ragazzi bianconeri, che tra due settimane avranno il primo snodo fondamentale della stagione con il primo turno di barrage in cui sfideranno il Roma Sud RFC domenica 17 settembre. La corsa per accedere al campionato nazionale inizia tra poco.

Emilbanca Rugby Lyons vs Amatori&Union Milano 30-15

Emilbanca Rugby Lyons: Torricella; Seminari, Beghi, Franzoso, Comizzoli; Russo, Viti; Camoni (cap), Barbieri, Konte; Pellarini, Isola; D’Onofrio, Mazzoni, Montesissa

A disposizione: Binati, Leddi, Baas, Marceta, Belforti, Isola, Locca, Ziliani, Mutti

Allenatori: Salvetti, Bergamaschi, Mozzani

Tabellino: 18’ m Camoni, 23’ m AU Milano, 37’ m D’Onofrio, 45’ m Belforti, 46’ m Russo, 50’ m Franzoso, 52’ m AU Milano, 57’ m Russo, 60’ m AU Milano