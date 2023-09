Piacenza calcio, il calendario completo: esordio in casa della Virtus Bergamo

Inizierà dalla trasferta in casa della Virtus Bergamo il campionato del Piacenza calcio in Serie D. Per i biancorossi prima gara domenica 10 settembre in trasferta, poi esordio casalingo il 17 di fronte al Villa Valle. Trentotto complessivamente le giornate in programma, con la conclusione del campionato prevista il 5 maggio a Varesina.

Il giro di boa è fissato il 20 dicembre con l’ultima giornata del girone d’andata, poi il campionato si fermerà dal 24 al 31 dicembre per le festività natalizie. Altra sosta il 17 marzo per l’impegno della Rappresentativa al Torneo di Viareggio.

Calcio d’inizio alle 15 fino al 29 ottobre, quando le partite prenderanno il via alle 14.30. Dal 7 aprile fischio d’inizio alle 15 fino al termine della stagione. Tre i turni infrasettimanali: l’1 novembre, il 20 dicembre e il 28 marzo. Quattro i mercoledì dedicati solo ai gironi a venti squadre A e B: 20 settembre, 4 ottobre, 17 e 31 gennaio.

La campagna abbonamenti

Il Piacenza Calcio comunica che la campagna abbonamenti chiuderà domenica 24 settembre. Di seguito, i giorni e gli orari nei quali sarà possibile sottoscrivere le tessere:

5 settembre 17.30 – 19.30

7 settembre 17.30 – 19.30

12 settembre 17.30 – 19.30

14 settembre 17.30 – 19.30

17 settembre 13.00 – 16.00

19 settembre 17.30 – 19.30

21 settembre 17.30 – 19.30

24 settembre 13.00 – 16.00

I risultati del settore giovanile

Ha preso il via nel migliore dei modi il campionato dell’Under 17 che ha piegato sul campo di casa i pari età

dell’Imolese. Di seguito il tabellino della sfida e qualche foto dai campi dei più piccoli, impegnati in vari tornei.

U17 ELITE: PIACENZA CALCIO – IMOLESE 4 – 3

Piacenza: Muzio, Serdani (Pizzi), Lucino, Costantini (Chiaia), Diawara (Maserati), Delmiglio, Macchitella (Trombetta), Curti (Ciotola), Montebelli (Fichera), Brena, D’Angelo (Velardi). All.: A. Saccenti e Y. Rouissi.

Imolese: Pasin, Serra, Valentini (Hoxha), Ruggia, Perdisa (Igbinoba), Benincasa, Bulku (Gallini), Cipriani, Boschetti, Trebbi, Giovannini (Cocchi). All. Ferrarri e Traagli.

Marcatori: 18’ Brena, 23’ Montebelli, 35’ Macchitella, 48’ Velardi, 37’ e 63’ Boschetti;