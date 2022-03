Ciclismo – Per il VO2 Team Pink appuntamento domenicale a Galliate

Quarto appuntamento stagionale, il primo con la formula Donne Open, per il VO2 Team Pink, di scena domani (domenica) a Galliate, in provincia di Novara. Il sodalizio del presidente Gian Luca Andrina parteciperà al “Gran Premio Valli del Ticino”, corsa su strada di 99 chilometri con partenza alle 10. La gara prevede un circuito di 11 chilometri (comprendente due tratti di strade bianche) da ripetere nove volte.

Per la formazione guidata dai direttori sportivi Stefano Peiretti e Vittorio Affaticati, sette saranno le “panterine” in gara: per la trentina Elisa Tonelli (classe 2002) , unica atleta Under 23 della squadra, si tratterà dell’esordio stagionale; accanto a lei, le sei Junior (assente Rebecca Vezzosi) Martina Sanfilippo, Chiara Sacchi, Camilla Locatelli, Sara Guidetti, Vittoria Grassi e Valentina Zanzi che hanno gareggiato nelle precedenti gare di Gossolengo, Ceriale e Cittiglio (internazionale).

La line-up del VO2 Team Pink a Galliate

– Elisa Tonelli (2002, Donne Under 23)

– Martina Sanfilippo (2004, Donne Juniores)

– Chiara Sacchi (2004, Donne Juniores)

– Camilla Locatelli (2005, Donne Juniores)

– Sara Guidetti (2005, Donne Juniores)

– Vittoria Grassi (2005, Donne Juniores)

– Valentina Zanzi (2005, Donne Juniores)