Superlega – Iniziano i playoff: la Gas Sales Piacenza inizia il suo cammino a Trento

Archiviata la Regular Season 2021/22, la SuperLega Credem Banca vira verso i Play Off Scudetto con la prima giornata dei Quarti di Finale. La formula per accedere alle Semifinali è al meglio delle tre partite. Sabato 26 marzo, con prima battuta alle 20.30, Itas Trentino sfida Gas Sales Piacenza. La terza forza della classifica finale ospita la sesta squadra in graduatoria. Si tratta di un remake della passata stagione: all’epoca furono i gialloblù a imporsi in entrambi i confronti, così come nelle due sfide della Regular Season appena conclusa e negli altri 4 incroci.

Di fronte alla propria bestia nera, gli emiliani cercano la prima vittoria al nono tentativo. Gas Sales Piacenza ha raccolto fiducia grazie al successo esterno per 3-0 in Calabria, ottenuto soffocando le speranze di salvezza della Tonno Callipo. Alla BLM Group Arena si presentano da rivali due ex trentini, Antonov e Russell.

A presentare il match Francesco Recine, schiacciatore Gas Sales Piacenza

“Partecipare ai Playoff è sempre una grandissima emozione, il nostro obiettivo come squadra è di arrivare in alto. Sarà una partita difficile visto anche com’è andata la precedente con Trento, ma siamo molto agguerriti e orgogliosi dei nostri traguardi: faremo del nostro meglio per continuare e dare del filo da torcere ai nostri avversari. Finora con Itas Trentino non abbiamo ancora dato il massimo, questa è la nostra opportunità per mostrare quanto valiamo e giocarci la rivincita”.

Precedenti

8 (8 successi Itas Trentino)

Precedenti 2021/2022

in Regular Season (2 successi Trento)

Precedenti ai playoff

2 nei Quarti di Finale Play Off 2020/21 (2 successi Trento)

Ex

Oleg Antonov a Trento nel biennio 2015/16-2016/17, Aaron Russell a Trento nel biennio 2018/19-2019/20.

