Ciclismo – Per il VO2 Team Pink non c’è sosta: scatta l’operazione-Tre Giorni Giudicarie Dolomiti

Dopo due campionati italiani (pista e cronometro) ravvicinati, un week end lungo “a tutta” senza tirare il fiato, a una settimana dall’avventura tricolore su strada. Non c’è sosta per il VO2 Team Pink, di scena da venerdì a domenica con le atlete Junior nella Tre Giorni Giudicarie Dolomiti in Trentino, dove domenica saranno in gara anche le Esordienti e Allieve targate Ciclismo giovanile VO2 Team Pink. Domenica, inoltre, l’under 23 Elisa Tonelli sarà al via del campionato italiano su strada per Donne Elite e Under 23 a Medolla (Modena).

La Tre Giorni Giudicarie Dolomiti si aprirà domani sera con la gara tipo pista a Creto di Pieve di Bono Prezzo, con le Donne Juniores impegnate alle 19,20 nello Scratch e alle 21,40 nella Corsa a punti, formando la classifica Omnium.

Sabato, invece, spazio alla prima “Crono Idroland”, cronometro individuale a Baitoni di Bondone, con la prima partenza Juniores femminile alle 12,30. Quindici i chilometri da percorrere, senza salite ma con diversi passaggi tecnici e continui rilanci.

Domenica, infine, spazio alla prima Coppa Giudicarie Centrali a Preore di Tre Ville. Alle 9,25 il via ufficioso per le Junior con un breve trasferimento che porterà al chilometro zero in località Copera a Borgo Lares, dove è prevista la partenza ufficiale alle 9,30 con 94 chilometri e 400 metri da percorrere prima dell’arrivo a Preore in via Serafini. Nel pomeriggio, spazio alle Esordienti e alle Allieve, con analogo via ufficioso e ufficiale. Per le Esordienti, chilometro zero alle 14,30 e arrivo a Preore dopo 25 chilometri. Le Allieve, invece, inizieranno le pedalate ufficiali alle 15,30, terminando le proprie fatiche a Preore dopo 59 chilometri e 200 metri.

Oltre alle premiazioni delle singole gare, in palio per ogni giornata e categoria le maglie celeste (leader) e bianca (miglior primo anno).

“E’ un ottimo test in vista dei campionati italiani su strada di Cherasco e anche la varietà di prove previste in Trentino aiuta a perfezionare la forma. Arriviamo dalle trasferte di Noto e San Giovanni al Natisone per i Tricolori su pista a cronometro, abbiamo cercato di recuperare le energie in vista di questo appuntamento in Trentino e successivamente per l’appuntamento tricolore in Piemonte”.

Domani nella tipo pista saliranno in sella Vittoria Grassi, Sara Guidetti, Valentina Zanzi, Camilla Locatelli e Chiara Sacchi. Sabato nella cronometro invece attaccheranno il numero Zanzi, Sacchi, Grassi e Martina Sanfilippo. Mentre domenica tutte le sei “panterine” saranno al via. Sempre domenica, il Ciclismo giovanile VO2 Team Pink schiererà le Esordienti Paola Zucca, Michela Zucca, Giulia Casubolo, Asia Baistrocchi e Serena Zannoni. E le Allieve Arianna Giordani, Linda Ferrari, Giorgia Tagliavini, Emma Del Bono, Irma Siri e Marta Festa.