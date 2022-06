Ciclismo – Valentina Zanzi (VO2 Team Pink) d’argento ai Tricolori a cronometro in Friuli

Si tinge d’argento l’avventura tricolore del VO2 Team Pink, grande protagonista martedì ai Campionati italiani a cronometro a San Giovanni al Natisone (Udine). La gioia più grande è arrivata all’ora di cena grazie alla prestazione maiuscola della Junior Valentina Zanzi, con la “panterina” di Faenza seconda nella prova di categoria. Per lei, una bella gara che le ha permesso di salire sul podio insieme alla neoregina d’Italia Federica Venturelli (Cicli Fiorin) e alla marchigiana Eleonora Ciabocco (terza), a completare un podio di alto spessore per la categoria.

Per la Zanzi, il miglior riscontro cronometrico nel momento dell’arrivo al velodromo di San Giovanni al Natisone, quando all’appello mancavano solamente quattro atlete e con la sola Venturelli capace poi di migliorare il suo tempo. Nella stessa prova, tredicesimo posto per la compagna di squadra torinese Martina Sanfilippo. In mattinata, invece, la prova riservata alle Allieve che vedeva al via per il Ciclismo giovanile VO2 Team Pink Linda Ferrari, Arianna Giordani e Irma Siri, quest’ultima a un soffio dalla top ten chiudendo undicesima.

Donne Junior

1° Federica Venturelli (Cicli Fiorin) 23 minuti 23 secondi 70

2° Valentina Zanzi (VO2 Team Pink) a 22 secondi 64

3° Eleonora Ciabocco (Team Di Federico) a 46 secondi 53

4° Gaia Segato (Breganze Millenium) a 46 secondi 96

5° Sara Pepoli (Team Di Federico) a 49 secondi 06

6° Alice Brugnera (Breganze Millenium) a 1 minuto 0 secondi 42

7° Alice Toniolli (Breganze Millenium) a 1 minuto 2 secondi 36

8° Giulia Raimondi (Team Wilier Chiara Pierobon) a 1 minuto 2 secondi 84

9° Aurora Cappelletti (Gauss Fiorin) a 1 minuto 3 secondi

10° Francesca Pellegrini (Valcar-Travel & Service) a 1 minuto 11 secondi 51

Donne Allieve

1° Linda Sanarini (Scuola ciclismo Vo’) 7 chilometri 100 metri in 10 minuti 4 secondi 49, media 42,284 chilometri orari

2° Alice Bulegato (Young Team Arcade) a 3 secondi 45

3° Beatrice Temperoni (Ciclistica Bordighera) a 4 secondi 97

4° Virginia Iaccarino (Conscio Pedale del Sile) a 7 secondi 14

5° Anita Baima (Cicli Fiorin) a 7 secondi 17

6° Matilde Cenci (Breganze Millenium) a 11 secondi 19

7° Chantal Pegolo (Conscio Bike Friuli) a 11 secondi 49

8° Erja Giulia Bianchi (Ju Green Gorla Minore) a 15 secondi 79

9° Marisol Dalla Pietà (Cadeo Carpaneto) a 17 secondi 18

10° Eleonora La Bella (Il Pirata Sama Ricambi-Vangi) a 18 secondi 84.