Soccorso con ferite e traumi al volto, il racconto di un 22enne: “Aggredito da un gruppo di ragazzi”

Aggredito da un gruppo di ragazzi. E’ il racconto che un 22enne piacentino ha esposto ai carabinieri. I fatti sono accaduti alcuni giorni fa a Rivergaro. I militari erano intervenuti intorno alle 2 per la segnalazione di una rissa in via Roma. Al loro arrivo avevano trovato però solo il 22enne a terra ferito. Il giovane è stato così condotto al pronto soccorso di Piacenza dove aveva raccontato ai militari la propria versione: accerchiato e aggredito da un gruppo di ragazzi che lo avrebbero malmenato con calci e pugni in faccia. Le indagini sono in corso, anche perché le lesioni riportate hanno costretto la vittima a ricorrere anche alle cure dell’ospedale di Parma.