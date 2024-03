Ciclismo – Per la Bft Burzoni VO2 Team Pink scocca l’ora del primo appuntamento internazionale: domenica in sella a Cittiglio

Scocca l’ora del primo appuntamento internazionale per la Bft Burzoni VO2 Team Pink, di scena domenica a Cittiglio (Varese) nel Piccolo Trofeo Alfredo Binda, prova inaugurale della Coppa delle Nazioni UCI Donne Juniores.

La gara prenderà il via alle 8,20 (chilometro zero alle 8,28) da Maccagno con Pino e Veddasca, mentre l’arrivo è a Cittiglio dopo 74 chilometri e 400 metri. La formazione piacentina guidata dai direttori sportivi Stefano Peiretti e Vittorio Affaticati sarà una delle ventisei squadre al via, delle quali ben otto nazionali (Gran Bretagna, Olanda, Francia, Germania, Spagna, Svizzera, Slovenia e Polonia), sette team stranieri e altre dieci compagini italiane. La favorita numero uno sarà la britannica Cat Ferguson, vincitrice nell’edizione 2023.

“Come ogni anno saremo al via di uno degli appuntamenti della stagione, il primo di rango internazionale che arriva nelle primissime battute del calendario. E’ una gara stupenda, con il livello molto alto confermato dalla presenza delle nazionali e di team stranieri. Il percorso è invariato dallo scorso anno, vedrà – dopo il primo tratto in linea principalmente vallonato – il classico circuito di Cittiglio, con due giri ognuno con due salite brevi (Gpm Casale e Azzio) di circa un chilometro ciascuna, mentre nella tornata finale si affronterà l’ultima ascesa verso Orino di circa 3 chilometri abbastanza impegnativa posta a poco più di 6000 metri dal traguardo. Le ragazze sono in ottimo stato di forma e ci presenteremo al via con spirito battagliero, cercando di far valere le nostre qualità e le nostre caratteristiche di gruppo unito”.

Dopo aver brillato a Volta Mantovana (successo di Linda Sanarini) e a Nonantola (secondo posto di Asia Sgaravato), la Bft Burzoni VO2 Team Pink sarà protagonista a Cittiglio con Anita Baima, Marisol Dalla Pietà, Linda Ferrari, Eleonora La Bella, Linda Sanarini e Maddalena Simeoni.