Ciclismo – Per la Bft Burzoni VO2 Team Pink week end lungo tra tinte azzurre e Giro delle Marche in Rosa

Week end lungo tra Italia ed estero per la Bft Burzoni VO2 Team Pink, protagonista con le proprie atlete della categoria Donne Juniores. Da domani (venerdì) a domenica, infatti, le “panterine” saranno impegnate in sella in due distinti appuntamenti da tre giorni.

La torinese Vittoria Grassi e l’anagnina Eleonora La Bella difenderanno i colori azzurri della Watersley Womens Challenge (Olanda), “antipasto” dell’Europeo su strada della prossima settimana a Drenthe, sempre nei Paesi Bassi. Il resto della formazione, invece, difenderà i colori societari nel Giro delle Marche in Rosa: a rappresentare la formazione piacentina saranno Valentina Zanzi, Asia Sgaravato, Letizia Tasciotti, Marisol Dalla Pietà, Linda Ferrari, Giorgia Tagliavini, Francesca Sorgi e Anita Baima.