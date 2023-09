Terza Gara di Campionato Piacenza – Folgore Caratese il 20 Settembre alle ore 18

Il campionato di Serie D è entrato nel vivo, e il Piacenza Calcio è pronto per affrontare la terza gara di questa emozionante stagione. Dopo un esordio vincente contro il Ciserano e la prima partita casalinga contro il Villa Valle, i biancorossi si preparano per il prossimo incontro fuori casa contro la Folgore Caratese, in programma mercoledì 20 settembre alle 18.

Diretta su Radio Sound

Gli appassionati tifosi del Piacenza Calcio potranno seguire l’azione direttamente su Radio Sound (FM 95.0 – 94.6, in DAB+ e in streaming). La copertura radiofonica garantirà un’esperienza coinvolgente per coloro che non possono essere presenti allo stadio. Non perdetevi nemmeno un momento di questa emozionante partita.

Esordio al Garilli

Domenica 17 settembre, i tifosi del Piacenza Calcio hanno già avuto l’opportunità di vedere la loro squadra all’opera allo stadio Garilli. Questa è stata la prima partita casalinga della stagione contro il Villa Valle, con calcio d’inizio alle ore 15, sempre trasmessa in diretta su Radio Sound. Piacenza – Villa Valle, i ragazzi di Maccarone vogliono la seconda affermazione in campionato

Obiettivo Stagionale

Dopo un’uscita prematura dalla Coppa Italia a causa di un’eliminazione ai rigori per mano del Progresso, il Piacenza Calcio si concentra ora sul suo vero obiettivo stagionale: vincere il campionato per tornare subito tra i professionisti. La stagione si presenta con un fitto calendario di partite, che metterà a dura prova la resistenza e le abilità della squadra.

Il Parere di Andrea Amorini

Dopo la prima partita di campionato contro il Ciserano, Andrea Amorini ha condiviso le sue opinioni sulla squadra. Ha sottolineato il “grande spirito di squadra” e ha notato potenzialità importanti nella metà campo in su. Tuttavia, ha anche rilevato una certa vulnerabilità in difesa. Queste prime impressioni rappresentano un punto di partenza importante per il team e i tifosi. Punti di vista: “Grande spirito di squadra”. L’analisi di Amorini dopo Ciserano-Piacenza – AUDIO

Intervista ad Alessio Sestu

Alessio Sestu, direttore sportivo del Piacenza Calcio, è stato intervistato da Andrea Amorini durante Caffè Biancorosso su Radio Sound. L’intervista ha fornito uno sguardo più approfondito sulle strategie di mercato e sugli obiettivi della squadra per questa stagione. Il DS Sestu a Caffè Biancorosso: “Buona partenza a Ciserano. Sta nascendo un bel gruppo” – AUDIO

Segui le Gare su Radio Sound

Ricordiamo che tutte le partite del Piacenza Calcio saranno trasmesse in diretta esclusivamente su Radio Sound (FM 95.0 – 94.6, in DAB+ e in streaming). Non perderti nemmeno una partita e rimani aggiornato su tutte le emozioni del tuo team del cuore.

La stagione di Serie D è appena iniziata, e i tifosi del Piacenza Calcio non vedono l’ora di vedere la squadra in azione. Con un calendario impegnativo e molte sfide intriganti in vista, c’è molto da attendersi da questa stagione calcistica. E ricorda, se non puoi essere presente allo stadio, Radio Sound sarà la tua fonte affidabile per seguire tutte le partite in diretta. Forza Piacenza!