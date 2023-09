Baseball – Tre squadre per tre finali: Piacenza alla ricerca di un risultato storico

Comunque vada sarà un week-end che il baseball piacentino ricorderà a lungo. Tre squadre inseguono le Final Four Scudetto nelle rispettive categorie e lo fanno in tre spietati concentramenti che qualificheranno solo la vincitrice.

Sabato mattina è l’U15 a rompere il ghiaccio affrontando in trasferta il Codogno, seconda forza in Lombardia (inizio partita ore 10). Sempre alla stessa ora nell’altra semifinale, che si giocherà a Piacenza al De Benedetti, si affrontano i riminesi del Torre Pedrera (primi in Emilia-Romagna) ed il Viterbo (primo nel Lazio). Al pomeriggio alle 15, a Codogno, è in programma la finale tra le due vincenti che qualifica alla Final Four dell’1 ottobre. Il giorno successivo l’U18 della franchigia Brescia/Piacenza (prima in Lombardia) gioca a Bologna contro i Lion’s Nettuno, non appena sarà terminata l’altra semifinale tra Poviglio ( terzo in Emilia) e Fortitudo Bologna (seconda in Emilia) in programma alle 10.

Nel pomeriggio anche qui la finalissima. Stessa formula a Ponzano Veneto (TV) dove sarà di scena l’U12 che, dopo l’altra semifinale tra Blufioi Ponzano (secondi in Veneto) e Cervignano del Friuli ( primi in Friuli), si vedrà opposta alla Fiorentina. Tre squadre nelle prime sedici in Italia in ogni categoria è già di per sè un risultato straordinario che diverrebbe addirittura storico se almeno una delle rappresentative raggiungesse la finale a quattro che assegnerà il titolo italiano di categoria. Basti pensare che in cinquant’anni di storia biancorossa la circostanza si è verificata solo due volte.

Fare pronostici non ne vale la pena viste anche le potenzialità delle avversarie. Molto dipenderà dal sangue freddo e dalla determinazione che verranno messe in campo e che saranno fondamentali nella in questi spareggi senza domani.