Ciclismo – Per le “panterine” del VO2 Team Pink trasferta a Noventa di Piave per la Giornata Rosa

Domenica di pedalate “rosa” in Veneto per il VO2 Team Pink e per il Ciclismo giovanile VO2 Team Pink, di scena domani a Noventa di Piave (Venezia) nella Giornata Rosa-Memorial Chiara Pierobon.

Partendo dall’alto, le Junior Chiara Sacchi (classe 2004) e Sara Guidetti (2005) – in forza al VO2 Team Pink – saranno al via nella gara Donne Open che scatterà alle 15,30 con 108 chilometri spalmati sulle strade pianeggianti di un circuito locale di dodici chilometri da ripetere nove volte. Le “panterine” saranno in formazione rimaneggiata visto che ben quattro atlete Junior (Camilla Locatelli, Martina Sanfilippo, Valentina Zanzi e Vittoria Grassi) sono impegnate in maglia azzurra ai Mondiali Juniores su pista a Tel Aviv (Israele) che scatteranno martedì.

La corsa Donne Open sarà preceduta al mattino da due corse giovanili. Alle 9,30 il via per le Esordienti con 36 chilometri (3 giri da 12 chilometri) da percorrere. Alle 11, invece, scatterà la gara delle Allieve, che affronteranno sette tornate per un totale complessivo di 84 chilometri.

Per il Ciclismo giovanile VO2 Team Pink saranno in sella le Esordienti Paola Zucca, Michela Zucca, Asia Baistrocchi, Sara Veneri e Serena Zannoni e le Allieve Arianna Giordani, Linda Ferrari, Giorgia Tagliavini, Emma Del Bono e Marta Festa.