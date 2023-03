Ciclismo – Presentata la Bft Burzoni VO2 Team Pink: 14 “panterine” in sella

Una cornice suggestiva per tenere a “battesimo” la stagione, che – dopo l’esordio in pista a gennaio a Ginevra – parte in queste ore su strada con la gara di Ceriale. Ieri pomeriggio si è alzato il sipario sul 2023 della Bft Burzoni VO2 Team Pink, sodalizio piacentino che anche quest’anno sarà protagonista nel panorama del settore giovanile femminile con la formazione Donne Juniores composta da quattordici ragazze nate tra il 2005 e il 2006. A ospitare il vernisssage, presentato da Simone Carpanini, Cappella Ducale di Palazzo Farnese a Piacenza, con le “panterine” in bella mostra prima di partire alla volta della Liguria. Tra le autorità presenti, anche Barbara Barbieri, presidente del comitato provinciale Federciclismo.

Le parole del commissario tecnico azzurro del settore pista Marco Villa

“Sono qui per farvi l’in bocca al lupo, vi aspetto presto in pista. Con la categoria Juniores maschile abbiamo avuto un approccio di conoscenza e di introduzione dell’attività che deve portare al professionismo. In questa categoria, non sono mai partito per avere traguardi immediati, ma ho sempre cercato di insegnare una metodologia di allenamento che, tiro un po’ l’acqua al mio mulino (sorride, ndc), deve passare anche tramite la pista, ma che fa bene anche alla strada. Ultimamente sono arrivati anche esempi in campo femminile con ragazze come Balsamo, Guazzini, Fidanza e la piacentina Zanardi che vengono in pista settimanalmente ad allenarsi e poi subito dopo sono competitive nelle gare su strada. Il 2022 è stato un bell’anno; come nel settore maschile, le porte sono aperte: Jonathan Milan è entrato da giovanissimo e si è inserito in un quartetto che sembrava già chiuso; potrebbe succedere anche con le donne”.

Le parole del team manager della Bft Burzoni VO2 Team Pink, Stefano Solari

Quest’anno abbiamo cercato di costruire una squadra completa: abbiamo ruote veloci, ci sono scalatrici, ma soprattutto possiamo contare su atlete ambivalenti. Purtroppo per formare una squadra competitiva con le attuali norme sui trasferimenti, con la FCI che ha alzato di 4 volte il costo delle atlete che provengono da altre regioni, abbiamo dovuto rinunciare al nostro vivaio interno e optare per collaborazioni con altre squadre in Emilia Romagna e fuori regione.

Questa la rosa della formazione Donne Juniores della Bft Burzoni

Anita Baima (2006, dalla Cicli Fiorin)

Marisol Dalla Pietà (2006, dal Cadeo Carpaneto)

Emma Del Bono (2006, dal Ciclismo giovanile VO2 Team Pink)

Linda Ferrari (2006, dal Ciclismo giovanile VO2 Team Pink)

Vittoria Grassi (2005, confermata)

Sara Guidetti (2005, confermata)

Eleonora La Bella (2006, da Il Pirata Sama Ricambi Vangi)

Camilla Locatelli (2005, confermata)

Asia Sgaravato (2006, dal Cycling Team Petrucci)

Francesca Sorgi (2006, dal Gb Team Pool Cantù)

Giorgia Tagliavini (2006, dal Ciclismo giovanile VO2 Team Pink)

Letizia Tasciotti (2006, da Ciclistica San Miniato Santa Croce)

Valentina Zanzi (2005, confermata)

Rebecca Vezzosi (2005, confermata).

Direttori sportivi: Stefano Peiretti, Vittorio Affaticati

Meccanici: Alberto Peiretti, Andrea Massari

Dirigente accompagnatore: Daniela Veneziani.