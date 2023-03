A Padova si è visto un altro Piacenza: finisce 1-1. Abbate: “Segnali positivi, ma possiamo fare di più” – AUDIO

Un buon Piacenza non riesce ad espugnare il campo del Padova, ma ottiene un punto prezioso: finisce 1-1. La squadra di Abbate, schierata con il 3-5-2, oggi ha dimostrato ben altra verve rispetto alle ultime gare. Sono però i patavini a trovare il vantaggio sul finale del primo tempo. Un cross dalla destra viene capitalizzato da Bortolussi che in scivolata batte Rinaldi. Nella ripresa i biancorossi, dopo una prima parte di difficoltà rientrano in partita. Munari fa partire un cross dalla destra, Plescia svirgola il pallone che diventa un assist per Gonzi che pareggia al 67′. Cesarini sfiora anche il gol della vittoria in pallonetto. Un punto che sta stretto ai biancorossi, ma l’impressione è che il ritiro abbia fatto molto bene alla squadra. Domenica prossima sarà fondamentale battere il Mantova per riaprire il discorso salvezza.

Abbate: “Segnali positivi, ma possiamo fare di più”

La partita

Secondo tempo

Finisce qui. Padova e Piacenza pareggiano 1-1

90’Esce Cesarini entra Luppi.

88′ Cesarini aggancia il pallone in area, si gira e prova il pallonetto. Sarebbe stato un eurogol. Palla che esce di pochissimo.

Plescia la appoggia di petto per Cesarini che ottiene un calcio di punizione. Sugli sviluppi Suljuc prova addirittura il tiro, palla sul fondo.

80′ Entrano Piovanello e Cretella, fuori Radrezza e Liguori per i locali.

78’Pericolosissimo il Padova con Russini e Accardi si immola per deviare in corner. Rinaldi blocca l’angolo in presa sicura.

Entrano Zanchi e Jelenic per il Padova. Per il Piacenza entra Palazzolo per Gonzi

Il Padova sfiora il vantaggio con Russini che in diagonale per poco non batte Rinaldi, palla di poco a lato.

Pareggio del Piacenza! Cross dalla destra di Munari, Plescia tocca appena e la palla arriva a Gonzi che fa 1-1!

63′ Tiro esplosivo di Onisa dal limite che di pochissimo si spegne a lato.

60′ Entra Plescia ed esce Morra per il Piacenza. Entra anche Munari per Parisi

56′ Il Piacenza sfiora il pareggio. Il corner battuto da Suljic, Accardi la mette sul primo palo. Cesarini va a colpo sicuro di testa e Donnaumma compie una grande parata e devia in corner.

55′ Bellissimo cross di Gonzi e per un ciuffo d’erba Morra viene anticipato sul più bello. Corner per il Piacenza

52′ Cross dalla sinistra e colpo di testa di Bortolussi, questa volta Rinaldi riesce ad evitare il peggio.

49′ Cross dalla sinistra di Rizza, Morra prova a metterla sul palo più lontano, ma nessun compagno riesce ad intervenire.

48′ Vasic prova il tiro a giro, palla abbondantemente a lato.

Inizia la ripresa. Entra Masetti al posto di Cosenza

Primo tempo

Finisce il primo tempo. Locali in vantaggio grazie alla rete di Bortolussi

48′ Ammonito Cosenza.

46 Padova in vantaggio. Il Piacenza perde palla in uscita, arriva un cross dalla sinistra, Rinadi cerca di intervenire sulla scivolata di Bortolussi. Padova – Piacenza 1-0

45′ Ammonito Suljic

40′ Cesarini la mette in mezzo e il Piacenza ottiene l’ennesimo corner. Calcio d’angolo dalla destra. Se ne incarica Rizza che la mette sul secondo palo, poi Donnarumma riesce a bloccare.

38′ punizione per il Padova. Radrezza spedisce alto.

34′ Sugli sviluppi del corner Crivello commette fallo ai limiti dell’area di rigore. Gonzi s

33′ Parisi la mette in mezzo per Suljic che trova il corner dopo la deviazione di Suljic.

32′ Ammonito Vasic.

31′ Onisa non ha paura a provare il tiro al volo da 35 metri, palla che sfila a lato, ma buona personalità per il centrocampista in uno dei pochi gettoni di quest’anno.



30′ un buon Piacenza sta giocando la partita a viso aperto contro i locali.

15′ Punizione per il Padova. Sugli sviluppi c’è un colpo di testa. Rinaldi lascia sfilare sopra la traversa.

14′ Bortolussi colpisce la traversa di testa!

12′ Suljic conquista un buon calcio di punizione. Se ne incarica Rizza. Il pallone è centrale, ma i locali riescono a recuperare il pallone e ripartono in contropiede con Zanandrea che è costretto al fallo. E viene anche ammonito.

11′ Cesarini cerca il pallonetto e il portiere del Padova devia in corner, ma la difesa biancoscudata rinvia.

7′ Onisa tocca di prima il pallone e cerca Cesarini, che appoggia per Gonzi, quest’ultimo lancia Morra, ma il numero nove biancorosso è in fuorigioco.

5′ Lancio di Parisi a cercare Morra, l’attaccante del Piacenza cerca il fantasista Cesarini, ma il “Mago” non trova la porta.

3′ Primo corner della partita se ne incarica il Padova. Radrezza viene chiuso da Onisa per il secondo corner. Colpo di testa ad uscire di Morra.

Iniziata la gara. Piacenza in maglia scura, maglia biancoscudata per i patavini

Le formazioni

Padova (4-2-3-2): Donnarumma, Belli, Valentini, Delli Carri, Crivello, Radrezza, Franchini, Liguori, Vasic, De Marchi, Bortolussi

A disposizione: Zanellati, Fortin, Ilie, Piovanello, Leoni, Gagliano, Russini, Ielenic, Cretella, Cannavò, Zanchi

Piacenza (3-5-2): Rinaldi, Accardi, Cosenza, Zanandrea, Parisi, Suljic, Onisa, Gonzi, Rizza, Morra e Cesarini

A disposizione: Tintori, Nocchi, Nava, Plescia, Zunno, Chierico, Palazzolo, Luppi, Munari, Vianni, Capoferri, Masetti