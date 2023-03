Serie A2 – Agrigento-Assigeco Piacenza: i biancorossoblu vogliono i play-off (LIVE dalle 18)

Per la 24^ giornata del girone verde di Serie A2, l’UCC Assigeco Piacenza sfida in trasferta al “PalaMoncada” la Fortitudo Agrigento.

Dopo la bella vittoria contro Treviglio e il turno di riposo della scorsa settimana, per l’Assigeco Piacenza è tempo di volare in Sicilia per un vero e proprio match point in chiave play-off contro i locali della Fortitudo Agrigento. Già, perché in casa biancorossoblu vincere significherebbe portarsi a +4 sui siciliani e garantirsi matematicamente proprio l’accesso diretto all’obiettivo stagionale.

La squadra di coach Stefano Salieri arriva a questo match con il pieno di energia e con diversi acciacchi fisici sistemati, tuttavia la Fortitudo è uno scoglio ben difficile da superare per Skeens e compagni, soprattutto nella bolgia del “PalaMoncada”. Sul parquet di casa, infatti, il quintetto di coach Devis Cagnardi ha perso soltanto due partite contro Vanoli Cremona e Urania Milano, trascinato dal proprio tifo e dalle prestazioni di Alessandro Grande, faro dell’attacco biancoazzuro che viaggia con 18 punti di media.

