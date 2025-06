Ciclismo – Salvaderi e Vai (Asd Programma Auto) brillano in Piemonte

Prosegue l’onda lunga dei risultati di rilievo per l’Asd Programma Auto, formazione amatoriale piacentina che ha brillato su due fronti piemontesi con altrettanti atleti.

In terra novarese, nella trentottesima edizione della Omegna-Monte Quaggione (seconda prova Alpi Quota 1000), valevole come campionato nazionale Acsi della Montagna, Dario Salvaderi ha conquistato l’argento nella propria categoria Master 5, oltre a chiudere in top ten assoluta con un ottimo ottavo posto. Per lo scalatore lodigiano, l’ennesima “perla” di una stagione fin qui brillante e costellata di successi e podi conquistati.

A proposito di Piemonte: il torinese Francesco Vai, uno dei volti nuovi dell’Asd Programma Auto nella stagione 2025, ha brillato nella Gran Fondo di Tortona, dove ha tagliato il traguardo in sesta posizione assoluta, oltre a salire sul gradino più basso del podio della propria categoria. Vai si trova ora in testa alla graduatoria della challenge (circuito di più prove) Coppa Piemonte.

